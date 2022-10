ثاني كارثة بحرية لمهاجرين خلال يوم.. قتلى ومفقودون إثر غرق قارب قبالة اليونان (فيديو)

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لاقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية لمهاجرين في أقل من يوم واحد.

وقال خفر السواحل نقلًا عن أفراد تم إنقاذهم إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصًا، فيما ذكر مصدر في خفر السواحل لوكالة رويترز أنه تم انتشال 16 جثة وإنقاذ 9 سيدات، فيما لا يزال نحو 15 في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي، ودعا وزير الهجرة اليوناني تركيا عبر تويتر إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية.

وكتب “لقد ضاعت الكثير من الأرواح بالفعل اليوم في بحر إيجه، الناس يغرقون في قوارب غير صالحة للإبحار. يجب على الاتحاد الأوربي أن يتحرك”.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022