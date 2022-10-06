ثاني كارثة بحرية لمهاجرين خلال يوم.. قتلى ومفقودون إثر غرق قارب قبالة اليونان (فيديو)

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لاقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية لمهاجرين في أقل من يوم واحد.

وقال خفر السواحل نقلًا عن أفراد تم إنقاذهم إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصًا، فيما ذكر مصدر في خفر السواحل لوكالة رويترز أنه تم انتشال 16 جثة وإنقاذ 9 سيدات، فيما لا يزال نحو 15 في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي، ودعا وزير الهجرة اليوناني تركيا عبر تويتر إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية.

وكتب “لقد ضاعت الكثير من الأرواح بالفعل اليوم في بحر إيجه، الناس يغرقون في قوارب غير صالحة للإبحار. يجب على الاتحاد الأوربي أن يتحرك”.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act. — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022

ووفقًا لمن جرى إنقاذهم، لا يزال 15 في عداد المفقودين وما زالت عملية البحث والإنقاذ جارية، وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اليوم الخميس لإجراء عملية بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وأُجري بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثًا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ، وعُثر على 3 أشخاص عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 80 مهاجرًا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا جنوبي اليونان أمس الأربعاء.

إنقاذ 48 مهاجرا غربي تركيا

وأنقذت طواقم خفر السواحل التركي 48 مهاجرًا غير نظامي أعادتهم اليونان قسرًا للمياه الإقليمية التركية قبالة سواحل أيدن غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان، أمس الأربعاء، أن قواتها تلقت بلاغًا بوجود مجموعة مهاجرين غير نظاميين داخل قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة قوش أداسي.

وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل التركي توجهت إلى الموقع وأنقذت 48 مهاجرًا على متن القارب بعد أن أعادتهم اليونان قسرًا إلى المياه التركية.

ونُقل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في ولاية أيدن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب البيان.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوربا في عامي 2015 و 2016 عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بشكل أساسي.

وبعدا انخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل كبير إلا أن السلطات اليونانية تقول إنها شهدت مؤخرًا زيادة كبيرة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية مع تركيا.