الغارديان: صحفية روسية مناهضة للحرب في أوكرانيا “تفر” من الإقامة الجبرية لأنها “بريئة”

قالت مارينا أوفسيانيكوفا، الصحفية السابقة في التليفزيون الحكومي الروسي التي قطعت بثًا إخباريًا احتجاجًا على حرب أوكرانيا، إنها قررت الهروب من الإقامة الجبرية لأنها “بريئة”.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن أوفسيانيكوفا، يوم الأربعاء، قولها “أنا أعتبر نفسي بريئة تمامًا، وبما أن دولتنا روسيا تريد فرض الامتثال لقوانينها الخاصة، فأنا أرفض الامتثال لتدابير ضبط النفس المفروضة عليّ اعتبارًا من 30 سبتمبر/ أيلول الماضي وأطلق سراح نفسي منها”.

نشرت أوفسيانيكوفا عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرًا من مكان لم يكشف عنه، انتقدت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أوفسيانيكوفا “ضع علامة مثل هذه على بوتين” مشيرة إلى أنه “هو من يجب أن يُعزل عن المجتمع ويُحاكم لارتكابه إبادة جماعية في أوكرانيا”.

وحظيت أوفسيانيكوفا الأوكرانية المولد والبالغة من العمر 44 عامًا، باهتمام دولي في مارس/ آدار بعد اقتحامها استوديو تابع للقناة الأولى -حيث كانت تعمل حينذاك- للتنديد بحرب أوكرانيا خلال نشرة إخبارية مباشرة، وهي تحمل ملصقًا كتب عليه “لا للحرب”.

