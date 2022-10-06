قتيل ومختطفان.. قوات أمريكية تنفذ عملية إنزال جوي بمناطق سيطرة النظام السوري

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الخميس، أن مروحيات عسكرية أمريكية نفذت عملية إنزال في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل شخص.

وقال إن العملية التي نفذها “الاحتلال الأمريكي ليل الأربعاء الخميس وقعت بالقرب من محافظة الحسكة”، لكن القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط، قالت في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إنها ليس لديها “معلومات فورية” حول الموضوع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة في محافظة الحسكة أن القوات الأمريكية قتلت شخصًا واختطفت اثنين آخرين فجر اليوم الخميس، في عملية إنزال هي الأولى من نوعها في مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقالت المصادر، إن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم في قرية ملوك السراي 15 كيلومترًا جنوب مدينة القامشلي، وقتلت شخصًا واختطفت اثنين آخرين أحدهما قائد مجموعة من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري.

وأكدت المصادر أن عملية الإنزال تبعها إطلاق رصاص كثيف من القوات الأمريكية المهاجمة، وأن عناصر من القوات الحكومية والأهالي ردّت على الهجوم وأصابت عددًا من المهاجمين، مشيرة إلى أن عملية الإنزال تمت بواسطة 4 طائرات مروحية أمريكية.

من جانبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان القرية قوله إن 3 مروحيات أمريكية و3 ناقلات جنود نزلت على أطراف القرية ليلًا، وتحدث عن مقتل شخص وخطف شخصين.

وقال إنهم بدؤوا ينادون بمكبرات الصوت كي يلتزم الأهالي منازلهم، مشيرًا إلى أن القتيل من قرية في أقصى الشمال الشرقي للحسكة، مستخدمًا اسم “أبو حايل” للإشارة إليه.

وتقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومترًا جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها القوات السورية وعلى معظم ريف مدينة القامشلي الجنوبي، في حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق الريف الشرقي والغربي.

ونفذت القوات الأمريكية عشرات من عمليات الإنزال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وخاصة في محافظة دير الزور إضافة إلى عدة عمليات طالت قياديين من تنظيم الدولة وجماعة حراس الدين في مناطق ريفي حلب وإدلب بشمال سوريا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا (ماهر العكال) بضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه “أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة”.