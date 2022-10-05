جُرحوا واختنقوا.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز على أطفال مدارس في الخليل (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على أطفال من مدارس بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب أطفال بجروح نتيجة تدافعهم، وسُجّلت حالات اختناق عندما أطلقت عليهم قوات الاحتلال قنابل الغاز السام عند خروجهم من المدارس.

واختبأ أطفال من قنابل الغاز داخل متجر، وأظهر فيديو صوّره صاحبُه إصابتهم بالاختناق.

وحرص مصوّر الفيديو على تضميد جروح الأطفال التي أصيبوا بها إثر التدافع هربًا من الغاز.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز على أطفال خرجوا من مدارسهم في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، الأسبوع الماضي، مدرسة “الهاجرية” الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الفصول واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وتكررت الاعتداءات على أطفال المدارس، إذ اعتدت قوات الاحتلال، قبل أسبوعين، على طلبة مدرسة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المدرسة ما تسبب في حالات اختناق بين صفوف الطلاب والطالبات.

واستشهد التلميذ الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، الخميس الماضي، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.