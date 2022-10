“الاحتلال يزداد سوءا وتوحشا”.. شاب إسرائيلي يرفض التجنيد في جيش بلاده ويعاقَب للمرة الثانية (فيديو)

رفض شاب إسرائيلي الانضمام إلى جيش الاحتلال احتجاجًا على قتل الفلسطينيين، وأكد أن الاحتلال يصبح أسوأ يومًا بعد آخر.

وفي مقطع فيديو نشره الشاب الإسرائيلي (نافي شبتاي) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه خارج معسكر التجنيد.

وأكد أنه سيرفض التجنيد للمرة الثانية، ويعلم أنه سيتم إرساله إلى السجن العسكري.

وأضاف نافي “الاحتلال يزداد سوءًا كل يوم، ونظام الفصل العنصري يزداد توحشًا”.

وأوضح الشاب في الفيديو “قتلت قوات الاحتلال هذا الأسبوع طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات”، واستدرك “لكن من المهم ألا نفقد الأمل ولا نستسلم”.

وتابع الشاب الإسرائيلي “حيثما يوجد ظلم وتمييز يوجد تضامن وأخوة”.

أثار فيديو نافي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج عضو الكنيست عوفر كسيف بتغريدة قال فيها “نافي شبتاي حُكم عليه أمس بالسجن للمرة الثانية بسبب رفضه التجنيد والمشاركة في الاحتلال”.

وأضاف كسيف “سأزور نافي في السجن العسكري لتقويته والإعراب له عن تقديري، نافي يجب أن يكون حرًّا، الاحتلال هو من يجب مقاضاته”.

وكتبت الناشطة الحقوقية رانيا حلو “احترامي الكبير لهذا الشاب الإسرائيلي لرفضه -مرة أخرى- الخدمة في قوات الاحتلال الإسرائيلي، دليل آخر على أن كونك يهوديًّا لا يعني أنك صهيوني”.

So much respect for this Israeli teenager Naveh Shabtay-Levin for refusing, again, to serve in the IOF. More proof that being a Jew does NOT equate to being a Zionist. https://t.co/MDghGnaXY8

— Rania Helou (@umyaznemo) October 3, 2022