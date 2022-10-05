“الاحتلال يزداد سوءا وتوحشا”.. شاب إسرائيلي يرفض التجنيد في جيش بلاده ويعاقَب للمرة الثانية (فيديو)

رفض شاب إسرائيلي الانضمام إلى جيش الاحتلال احتجاجًا على قتل الفلسطينيين، وأكد أن الاحتلال يصبح أسوأ يومًا بعد آخر.

وفي مقطع فيديو نشره الشاب الإسرائيلي (نافي شبتاي) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه خارج معسكر التجنيد.

وأكد أنه سيرفض التجنيد للمرة الثانية، ويعلم أنه سيتم إرساله إلى السجن العسكري.

وأضاف نافي “الاحتلال يزداد سوءًا كل يوم، ونظام الفصل العنصري يزداد توحشًا”.

وأوضح الشاب في الفيديو “قتلت قوات الاحتلال هذا الأسبوع طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات”، واستدرك “لكن من المهم ألا نفقد الأمل ولا نستسلم”.

وتابع الشاب الإسرائيلي “حيثما يوجد ظلم وتمييز يوجد تضامن وأخوة”.

أثار فيديو نافي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج عضو الكنيست عوفر كسيف بتغريدة قال فيها “نافي شبتاي حُكم عليه أمس بالسجن للمرة الثانية بسبب رفضه التجنيد والمشاركة في الاحتلال”.

وأضاف كسيف “سأزور نافي في السجن العسكري لتقويته والإعراب له عن تقديري، نافي يجب أن يكون حرًّا، الاحتلال هو من يجب مقاضاته”.

חניך בנק״י נוה לוין נשפט אתמול לכליאה שנייה בגין סירובו להתגייס ולקחת חלק בכיבוש – אבקר את נוה בכלא הצבאי כדי לחזקו ולהביע את הערכתי. נוה צריך להיות חופשי, זה הכיבוש שצריך לעמוד לדין! pic.twitter.com/LgaspvFGIe — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 3, 2022

وكتبت الناشطة الحقوقية رانيا حلو “احترامي الكبير لهذا الشاب الإسرائيلي لرفضه -مرة أخرى- الخدمة في قوات الاحتلال الإسرائيلي، دليل آخر على أن كونك يهوديًّا لا يعني أنك صهيوني”.

So much respect for this Israeli teenager Naveh Shabtay-Levin for refusing, again, to serve in the IOF. More proof that being a Jew does NOT equate to being a Zionist. https://t.co/MDghGnaXY8 — Rania Helou (@umyaznemo) October 3, 2022

وقال الصحفي أورين زيف، إن نافي واحد من 4 شبان إسرائيليين رفضوا التجنيد في الجيش، فكان مصيرهم السجن.

Watch: Israeli conscientious objector Naveh Shabtay-Levin, speaks before entering the military prison, for the second time. Shabtay-Levin is part of a group of 4 conscientious objectors that are refusing conscription to protest against occupation & apartheid (Video: @Mesarvot_) pic.twitter.com/DAknuDjdpP — Oren Ziv (@OrenZiv_) October 2, 2022

وأعلن عدد كبير من الناشطين تضامنهم مع الشاب الإسرائيلي عبر إعادة نشر الفيديو.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل وفوري” بعد استشهاد طفل فلسطيني عمره 7 أعوام.

واتهم ياسر سليمان -والد الطفل الفلسطيني الشهيد ريان سليمان- جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد، عقب مطاردة اثنين من جنود الاحتلال له.