أردوغان لرئيس وزراء اليونان: افعل ما بدا لك فسنقوم بما يلزم وجاهزون لذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس طلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة، وخاطبه قائلًا “افعل ما بدا لك، فسنقوم دائمًا بما يلزم وجاهزون لذلك”.

وأشار أردوغان -في كلمة له أمس الثلاثاء خلال انطلاق احتفاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بالعاصمة أنقرة- إلى أن تركيا هي “الأولى عالميًّا” في مساعدة المظلومين وليس الغرب.

وأضاف “عند ذكر اسم تركيا يتبادر إلى الأذهان دولة تتميز باقتصادها وقدراتها الدفاعية ومواقفها الإنسانية والمبدئية في مواجهة الأزمات”.

وأوضح أردوغان أن معاداة الإسلام والأجانب التي وصلت إلى أبعاد مخيفة في الغرب وجرائم الكراهية المنتشرة مثل الوباء والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأعمال الدموية التي تستهدف الأطفال الأبرياء، أصبحت السمات المميزة لهذا العصر الجديد.

وتابع “ها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الأبرياء في بحري إيجة والمتوسط، هل نسمع صوتًا من العالم؟ لا، لكن فرقاطاتنا تهرع إليهم وتنقذهم من البحر، لأننا مسلمون ونطبّق إسلامنا”.

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Törenihttps://t.co/DiL1SCEzvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 4, 2022

والأسبوع الماضي، أكدت الولايات المتحدة أن سيادة اليونان على جزيرتين في بحر إيجة ليست “موضع شك”، وذلك بعدما احتجت أنقرة رسميًّا على انتشار عسكري يوناني في الجزيرتين، واتهمت واشنطن بالتخلي عن سياسة الحياد والتوازن في قضيتي قبرص وبحر إيجة لصالح اليونان.

وحذّر أردوغان، في وقت سابق، واشنطن من أن دعمها أثينا في تسليح الجزر سيفتح الباب أمام سباق تسلح بالمنطقة، وقال إن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان نحو حسابات خاطئة، وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، اتهم أردوغان أثينا بـ”احتلال” جزر في بحر إيجة كانت قد أخذتها اليونان بعد سقوط الدولة العثمانية لكن لا يمكن للجنود اليونانيين التمركز فيها.

وحذّر أردوغان من أن الجيش التركي “قد يصل بين ليلة وضحاها ويفعل ما هو ضروري لفرض احترام هذا الوضع”. في المقابل، قال رئيس وزراء اليونان إن بلاده “مستعدة لمواجهة أي تهديد لسيادتها”.