متحدث باسم حكومة الدبيبة يرد على موقف مصر من مذكرة التفاهم مع تركيا (فيديو)

أكد محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن للحكومة الحق في إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، رافضا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده.

وقال في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الإثنين، إن ليبيا دولة مستقلة والحكومة تبرم الاتفاقيات وفقا لمصلحة الشعب.

ووقعت الحكومة الليبية في طرابلس، الإثنين، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة.

المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية: #ليبيا دولة مستقلة واعتراض #مصر و #اليونان على مذكرة التفاهم مع #تركيا تدخل مرفوض في الشأن الليبي#المسائية pic.twitter.com/fWfuchh5PX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2022

رفض مصري يوناني

وأكد حمودة أن اعتراض مصر واليونان على مذكرة التفاهم مع تركيا تدخل مرفوض في الشأن الليبي، قائلا إن موقف مصر غير مبرر وإن على القاهرة أن تراجع مواقفها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الإثنين، إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس قالا إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

بدورها قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن لأثينا حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها “بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

“كلام مكرر”

وتعليقا على رفض المذكرة من قبل عقيلة صالح -رئيس مجلس النواب ومقره شرقي ليبيا-، قال حمودة إن هذا “كلام مكرر”، مضيفا: “اعتدنا على رفض أي شي لصالح الدولة الليبية”.

وأشار حمودة إلى أن “البرلمان يعبر عن رفضه وموافقته عبر اجتماع كافة أعضائه وعقد جلسات، وليس من خلال تصريحات إعلامية”.

وقال عقيلة صالح في بيان إن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.

وأشار البيان إلى ضرورة أن يتم إبرام أي مذكرة تفاهم عبر رئيس الدولة أو البرلمان أو عبر “الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان”، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.