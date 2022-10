رئيسة وزراء بريطانيا: أنا صهيونية وداعمة كبيرة لإسرائيل (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تقول فيه إنها “صهيونية كبيرة وداعمة كبيرة لإسرائيل”.

وأضافت خلال حفل أقيم، أمس الأحد “لأصدقاء إسرائيل المحافظين – مجموعة برلمانية تابعة لحزب المحافظين البريطاني” خلال المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في برمنغهام أنها ستسعى إلى “زيادة قوة ومتانة العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل”.

PM arrives at @CFoI reception. She tells the audience she’s delighted to be at a CFI event as PM and she’s a staunch Zionist pic.twitter.com/SxTLk0Atw2 — Noa Hoffman (@hoffman_noa) October 2, 2022

ولاقت كلمات ليز استحسان الجانب الإسرائيلي، حيث تقدمت سفيرة إسرائيل في بريطانيا بالشكر لها مثمنة موقفها “وفخرها بكونها صهيونية وصديقة جيدة لإسرائيل”.

Thank you, Prime Minister, for saying that you’re a proud Zionist, and for being such a good friend of #Israel. #CPC22 🇬🇧🇮🇱 pic.twitter.com/55Kyt4OX69 — Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) October 3, 2022

ويصف مراقبون ليز تراس بأنها من أشد المؤيدين لإسرائيل وحليفة معلن عنها من جانب الجالية اليهودية في بريطانيا؛ إذ أظهرت دعمًا واسعًا لليهود البريطانيين في سلسلة من التعهدات، الذين رحبوا بصعودها السياسي، ما عرضها للهجوم من بعض قطاعات المجتمع الإنجليزي.

ونهاية الشهر الماضي، قالت ليز إنها تدرس بصورة جدية نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة في خطوة مثيرة للجدل.

وأضافت خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك “إنني أتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل. ولقد أجريت العديد من المحادثات حول هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، واعترافًا بذلك، سأراجع هذه الخطوة للتأكد من أننا نعمل على أقوى أسس داخل إسرائيل”.

وتعد القدس الشرقية إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، أرضًا فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي منذ حرب الأيام الستة عام 1967.

ومثل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، كان موقف المملكة المتحدة حول هذه النقطة هو أن المدينة المقسمة يجب أن تستضيف القنصليات بدلًا من السفارات حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

Truss coming out and saying she’s a Zionist. Shocked. 🙄 pic.twitter.com/5CA324PsNp — Doc (@dr_re_arranged) October 3, 2022

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، تسلما ليز تراس رسميًا مهام رئيسة الوزراء البريطانية، بعد أن كلفتها الملكة إليزابيث الثانية الراحلة بتشكيل حكومة جديدة.