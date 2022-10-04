عرفانا بخدماته.. البرلمان الأوكراني يكرّم رئيس مجلس مسلمي البلاد

كرّم البرلمان الأوكراني رئيس مجلس مسلمي البلاد سيران عريفوف “عرفانًا بالخدمات التي قدمها للشعب الأوكراني”.

وتسلّم عريفوف شهادة التقدير من رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك بحضور مسؤولين بارزين من بينهم وزير الثقافة والإعلام ألكسندر تكاتشينكو، ونائبة وزير الدفاع آنا ماليار، وممثلون عن الكنائس والمنظمات الدينية ورجال الدين.

وذكر رئيس البرلمان الأوكراني أنه تم تكريم عريفوف “لإسهامه الشخصي المهم في تعزيز القيم الروحية للشعب الأوكراني”، بالإضافة إلى “تقديمه الدعم المعنوي والنفسي للأفراد العسكريين في مواجهة العدوان الروسي”.

كما تمت الإشارة إلى “الأنشطة التعليمية والثقافية والتطوعية التي نفذها المجلس”.

بدوره، قال الشيخ سيران عريفوف إنه لا يرى التكريم لشخصه بل “لجميع الناشطين والمتطوعين في مجلس مسلمي أوكرانيا”، وكذلك لجميع العاملين بالمراكز الإسلامية في أوكرانيا.

وأضاف “التكريم رسالة تقدير للأنشطة التوعوية التي تقوم بها المؤسسة، ولإسهامنا في النضال المشترك من أجل حرية دولتنا واستقلالها”.

ويقدَّر عدد المسلمين في أوكرانيا بنحو مليون شخص، وفق تصريح مفتي البلاد سعيد إسماعيلوف للجزيرة مباشر في مارس/آذار الماضي.

وقال إسماعيلوف إن المسلمين في أوكرانيا يتمتعون بحرية العبادة ولا يوجد أي تضييق عليهم، مؤكدًا أنهم يقفون مع أبناء بلدهم.

وأعلن مفتي مسلمي أوكرانيا في الأيام الأولى للحرب انضمامه إلى إحدى كتائب القتال في العاصمة كييف للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية.

وقبل أيام، طالب إسماعيلوف مسلمي روسيا بعدم الاستجابة للتعبئة والالتحاق بالخدمة العسكرية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.