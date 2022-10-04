رئيس سابق للوفد اللبناني المفاوض: مقترح ترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا نهائيا بل ترتيبات مؤقتة (فيديو)

قال الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض على الحدود البحرية اللواء عبد الرحمن شحيتلي إن الورقة الأمريكية بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل “لا ترقى إلى معاهدة حدودية ولكنها عبارة عن ترتيبات”.

وأضاف شحيتلي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة نجحت في أن يحصل كل طرف على ما يريده من خلال هذه الترتيبات.

وأشار إلى أن المادة 74 من القانون الدولي للبحار تنص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة خلال مدة معقولة، فيجب على تلك الأطراف اللجوء إلى ترتيبات مؤقتة تسمح لها بالاستفادة اقتصاديًّا من المناطق المتنازع عليها حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد المسؤول اللبناني السابق أن هذه الترتيبات المؤقتة لن تؤثر على الاتفاق النهائي بشأن ترسيم الحدود البحرية، موضحًا أنها ليست في حاجة إلى الطرق الدستورية لإقرارها.





وقال شحيتلي إن إسرائيل كانت متعنتة خلال السنوات السابقة، مما حرم لبنان من الاستفادة بموارده خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يمكن للبنان البدء في استخراج النفط فورًا بمجرد الإعلان عن موافقة الطرفين على الاتفاق.

وأوضح أنه حسب ما تم تسريبه، فإنه تم الاتفاق على حدود الحقول التي يمكن للبنان الاستفادة الاقتصادية منها، ولا يوجد حقل مشترك مع إسرائيل.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وتسلّم كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، السبت، مقترحًا أمريكيًّا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.