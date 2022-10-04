ترمب يرفع دعوى قضائية ضد (سي إن إن) ويطلب تعويضا ضخما

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية ضد شبكة (سي إن إن) بتهمة التشهير، الاثنين، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار مدعيا أن الشبكة شنت “حملة قذف وتشهير” ضده.

وذكر ترمب في دعواه، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسيا.

ويزعم ترمب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل “عنصري” و”تابع لروسيا” و”متمرد” و”هتلر”.

تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منزله في فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

ولم يصدر تعليق من جانب (سي إن إن) على دعوى ترمب.

وتوترت العلاقات بين ترمب و(سي إن إن) خلال فترة حكمه للولايات المتحدة، وقرر البيت الأبيض سحب بطاقة اعتماد مراسلها جيم أكوستا لعدة أيام بعد دخوله في سجال مع الرئيس قبل أن تعيدها إليه.