تركيا: لا تهمنا تصريحات اليونان وأوربا حول اتفاقية الغاز والنفط مع ليبيا

اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، أن تصريحات اليونان والاتحاد الأوربي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، “غير مهمة ولا قيمة لها بالنسبة لأنقرة”.

وأوضح بيلغيتش في بيان، الثلاثاء، أن الاعتراض على اتفاق مبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

“Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. Yunanistan’ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir.” 👇🏻Yunanistan ve AB Sözcüsü’nün açıklamaları hk. Soruya Cevabım https://t.co/ZaxIQqYeAU — Tanju Bilgiç (@TanjuBilgic) October 4, 2022

وأضاف أن “جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج”.

ولفت إلى أن “دعم الاتحاد الأوربي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي”.

ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

ووقّع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الاثنين، تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين أكدا أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

وكانت مصر واليونان قد عارضتا إبرام مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.