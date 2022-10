للمرة السادسة.. عمران خان يفوز بانتخابات فرعية جديدة في باكستان

فاز رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة، وفقًا لنتائج رسمية منشورة اليوم الاثنين، في وقت يقود فيه “مسيرة طويلة” إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

The sea of people along our March on the GT Road. For 6 months I have been witnessing a revolution taking over the country. Only question is will it be a soft one through the ballot box or a destructive one through bloodshed? pic.twitter.com/CeVdRVp9ON

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 31, 2022