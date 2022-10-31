للمرة السادسة.. عمران خان يفوز بانتخابات فرعية جديدة في باكستان

فاز رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة، وفقًا لنتائج رسمية منشورة اليوم الاثنين، في وقت يقود فيه “مسيرة طويلة” إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

The sea of people along our March on the GT Road. For 6 months I have been witnessing a revolution taking over the country. Only question is will it be a soft one through the ballot box or a destructive one through bloodshed? pic.twitter.com/CeVdRVp9ON — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 31, 2022

ومنذ إطاحته في أبريل/نيسان الماضي، بناءً على اقتراح بحجب الثقة، طالب بطل الكريكيت السابق بإجراء الانتخابات على الفور.

غير أن الحكومة تفضل الانتظار حتى الموعد النهائي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات أن خان فاز بانتخابات تشريعية فرعية في شمال غربي البلاد.

وقال وزير الإعلام السابق فؤاد شودري -المسؤول الكبير في حركة الإنصاف التي يترأسها خان- لقناة هوم نيوز “لم نقم بحملة من أجل عمران خان هنا، ولكنه فاز بفارق كبير”.

وفي 21 أكتوبر الجاري، اتهمت مفوضية الانتخابات خان بارتكاب مخالفات في الإعلان عن الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته، وفُسّر هذا الحكم في البداية على أنه يعادل 5 سنوات من عدم الأهلية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي منصب عام لعدم كشفه عن تفاصيل الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيسًا للوزراء.

وأصدر 5 أعضاء من لجنة الانتخابات -برئاسة كبير مفوض الانتخابات سيكندر سلطان رجا- قرارًا بالإجماع بإقصاء خان من البرلمان.

وجرّدت اللجنة خان من أهلية الترشح للانتخابات وتولي أي منصب عام بموجب المادة 63 (P) من الدستور التي تنص على أنه “غير مؤهل في الوقت الحالي لانتخابه أو اختياره عضوًا في مجلس الشورى (البرلمان) أو أي مجلس إقليمي”.

غير أنه جرى الطعن في هذا التفسير، مما سمح لخان بالترشح في هذه الانتخابات الفرعية.

ومنتصف أكتوبر الجاري، كان عمران خان قد فاز بالفعل بـ6 من 8 انتخابات فرعية ترشح فيها شخصيًّا، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إظهار مدى شعبيته.

ويمكن الترشح لأكثر من مقعد في باكستان، وإذا انتُخب المرشح في دوائر انتخابية مختلفة، فإنه يختار الدائرة التي سيمثلها نائبًا ثم يتم تنظيم اقتراع جديد في الدوائر الأخرى.