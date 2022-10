“لا تتركوا أثرا”.. تقرير حقوقي: قوات النظام السوري حرقت جثث معتقلين ومعارضين لطمس هوياتهم

اتهمت منظمة حقوقية سورية، اليوم الاثنين -بعد تحليلها فيديوهات تعود إلى سنوات النزاع الأولى- قوات النظام السوري بتعمّد حرق جثث قتلى داخل حُفر في مناطق نائية جنوبي البلاد، لطمس هوياتهم.

وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة -مقره واشنطن- في تقرير بعنوان (لا تتركوا أثرًا) إن “الحكومة السورية تهدف إلى إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو استلام رفاتهم”.

SJAC's latest investigation uncovered evidence that #SyrianGovernment forces hid their complicity in extrajudicial killings & torture by burning the bodies of #Syrian civilians, defectors, and opposition members

Read the report here:https://t.co/piLV8cnwbK

— Syria Justice and Accountability Centre (@SJAC_info) October 31, 2022