زعماء العالم يرحبون بانتخاب لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل

هنّأ زعماء العالم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة على منافسه اليميني جايير بولسونارو، بعد حملة شديدة الاستقطاب.

فيما يأتي أبرز المواقف الدوليّة:

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات البرازيليّة “الحرّة والنزيهة والموثوقة”.

وقال بايدن في بيان “أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وموثوقة”، مضيفًا أنّه “يتطلّع إلى العمل” معه لمواصلة التعاون بين بلديهما.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة موجهة إلى لولا “أكدت نتائج الانتخابات سلطتكم السياسية الكبيرة”، مضيفا “آمل أن نعمل على مواصلة تنمية التعاون الروسي البرازيلي البناء في كل المجالات من خلال جهود مشتركة”.

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الزعيم اليساري لولا، معتبرًا أنّ انتخابه رئيسًا للبرازيل “يفتح صفحة جديدة في تاريخ” هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة “معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر “البرازيليّون قرّروا”، مضيفًا “أتطلّع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللدفع قدمًا بأولويّاتنا المشتركة مثل حماية البيئة”.

