سياسة|البرازيل

زعماء العالم يرحبون بانتخاب لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (رويترز)
31/10/2022

هنّأ زعماء العالم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة على منافسه اليميني جايير بولسونارو، بعد حملة شديدة الاستقطاب.

فيما يأتي أبرز المواقف الدوليّة:

جو بايدن

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات البرازيليّة “الحرّة والنزيهة والموثوقة”.

وقال بايدن في بيان “أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وموثوقة”، مضيفًا أنّه “يتطلّع إلى العمل” معه لمواصلة التعاون بين بلديهما.

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة موجهة إلى لولا “أكدت نتائج الانتخابات سلطتكم السياسية الكبيرة”، مضيفا “آمل أن نعمل على مواصلة تنمية التعاون الروسي البرازيلي البناء في كل المجالات من خلال جهود مشتركة”.

إيمانويل ماكرون

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الزعيم اليساري لولا، معتبرًا أنّ انتخابه رئيسًا للبرازيل “يفتح صفحة جديدة في تاريخ” هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة “معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

جاستن ترودو

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر “البرازيليّون قرّروا”، مضيفًا “أتطلّع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللدفع قدمًا بأولويّاتنا المشتركة مثل حماية البيئة”.

جوزب بوريل

هنأ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزب بوريل، لولا بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع البرازيل.

وكتب في تغريدة “الناخبون البرازيليون انتخبوا رئيسا جديدا خلال اقتراع سلمي وجيد التنظيم. تهانينا للولا! أتشوق للعمل معكم لدفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل مع حكومتكم والبرلمان الجديد”.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

كتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر “لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك. ستكون هناك مساواة وإنسانيّة”.

أنتوني ألبانيزي

كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تويتر “تهانيّ الحارّة للولا بفوزه الرائع في الانتخابات البرازيليّة. أتطلّع إلى العمل معكم من أجل حماية البيئة”.

ميغيل دياز كانيل

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر “نحن نُقَبّلُكَ أخي الرئيس لولا”.

غابرييل بوريتش

كتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على تويتر “لولا. فَرَح”.

غييرمو لاسو

كتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو على تويتر “أهنّئ لولا بانتخابه رئيسًا لجمهوريّة البرازيل الفدراليّة. سنواصل تعزيز الصداقة والتعاون بين بلدينا، من أجل أيّام أفضل لمواطنينا. منطقتنا تُواصل الاندماج في التعدّدية”.

ألبرتو فرنانديز

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنّ فوز لولا “يفتح حقبة جديدة في تاريخ أميركا اللاتينيّة. زمن الأمل والمستقبل يبدأ اليوم”، وأضاف في تغريدة “بعد كثير من المظالم التي عشتها، انتخَبَك شعب البرازيل وانتصرت الديمقراطيّة”.

غوستافو بيترو

كتب غوستافو بيترو الذي أصبح أوّل رئيس يساري لكولومبيا بعد انتخابه هذا الصيف، على تويتر: “يحيا لولا”. ونشر لاحقًا خريطة توضح أنّ غالبيّة دول أميركا اللاتينيّة تقودها حاليًّا حكومات يساريّة.

نيكولاس مادورو

كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة “عاشت الشعوب المصمّمة على أن تكون حرّة وذات سيادة ومستقلّة! اليوم، انتصرت الديمقراطيّة في البرازيل”.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في البرازيل فوز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية على منافسه اليميني الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وأظهرت النتائج حصول لولا دا سيلفا على نحو 50.86% من الأصوات مقابل نحو 49.14% لبولسونارو.

المصدر : الفرنسية