زعماء العالم يرحبون بانتخاب لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل

هنّأ زعماء العالم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بفوزه في الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة على منافسه اليميني جايير بولسونارو، بعد حملة شديدة الاستقطاب.

فيما يأتي أبرز المواقف الدوليّة:

جو بايدن

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفوزه في الانتخابات البرازيليّة “الحرّة والنزيهة والموثوقة”.

وقال بايدن في بيان “أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وموثوقة”، مضيفًا أنّه “يتطلّع إلى العمل” معه لمواصلة التعاون بين بلديهما.

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة موجهة إلى لولا “أكدت نتائج الانتخابات سلطتكم السياسية الكبيرة”، مضيفا “آمل أن نعمل على مواصلة تنمية التعاون الروسي البرازيلي البناء في كل المجالات من خلال جهود مشتركة”.

إيمانويل ماكرون

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الزعيم اليساري لولا، معتبرًا أنّ انتخابه رئيسًا للبرازيل “يفتح صفحة جديدة في تاريخ” هذا البلد.

وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة “معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا”.

Toutes mes félicitations, cher @LulaOficial, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

جاستن ترودو

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر “البرازيليّون قرّروا”، مضيفًا “أتطلّع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللدفع قدمًا بأولويّاتنا المشتركة مثل حماية البيئة”.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula! — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 30, 2022

جوزب بوريل

هنأ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزب بوريل، لولا بفوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع البرازيل.

وكتب في تغريدة “الناخبون البرازيليون انتخبوا رئيسا جديدا خلال اقتراع سلمي وجيد التنظيم. تهانينا للولا! أتشوق للعمل معكم لدفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل مع حكومتكم والبرلمان الجديد”.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

كتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر “لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك. ستكون هناك مساواة وإنسانيّة”.

أنتوني ألبانيزي

كتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تويتر “تهانيّ الحارّة للولا بفوزه الرائع في الانتخابات البرازيليّة. أتطلّع إلى العمل معكم من أجل حماية البيئة”.

Huge congratulations to @LulaOficial on a tremendous victory in the Brazilian elections. Look forward to working with you on protecting our global environment. — Anthony Albanese (@AlboMP) October 31, 2022

ميغيل دياز كانيل

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر “نحن نُقَبّلُكَ أخي الرئيس لولا”.

غابرييل بوريتش

كتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على تويتر “لولا. فَرَح”.

غييرمو لاسو

كتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو على تويتر “أهنّئ لولا بانتخابه رئيسًا لجمهوريّة البرازيل الفدراليّة. سنواصل تعزيز الصداقة والتعاون بين بلدينا، من أجل أيّام أفضل لمواطنينا. منطقتنا تُواصل الاندماج في التعدّدية”.

ألبرتو فرنانديز

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنّ فوز لولا “يفتح حقبة جديدة في تاريخ أميركا اللاتينيّة. زمن الأمل والمستقبل يبدأ اليوم”، وأضاف في تغريدة “بعد كثير من المظالم التي عشتها، انتخَبَك شعب البرازيل وانتصرت الديمقراطيّة”.

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

غوستافو بيترو

كتب غوستافو بيترو الذي أصبح أوّل رئيس يساري لكولومبيا بعد انتخابه هذا الصيف، على تويتر: “يحيا لولا”. ونشر لاحقًا خريطة توضح أنّ غالبيّة دول أميركا اللاتينيّة تقودها حاليًّا حكومات يساريّة.

نيكولاس مادورو

كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة “عاشت الشعوب المصمّمة على أن تكون حرّة وذات سيادة ومستقلّة! اليوم، انتصرت الديمقراطيّة في البرازيل”.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في البرازيل فوز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية على منافسه اليميني الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وأظهرت النتائج حصول لولا دا سيلفا على نحو 50.86% من الأصوات مقابل نحو 49.14% لبولسونارو.