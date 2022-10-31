جنود الاحتلال يعتقلون طفلين في الخليل (فيديو)

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، طفلين فلسطينيين في مدينة الخليل، وانتزعوا أحدهم من والده، الذي كان ذاهبا به إلى الطبيب.

وأظهر مقطع فيديو مقاومة الأب لجنود الاحتلال، ومحاولة إقناعهم بأنه كان متجها بولده إلى الطبيب، دون جدوى.

وأكد الأب في آخر المقطع أن ابنه لم يكن يحمل الحجارة ولم يدخل مع الجنود في أي مواجهات.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الخليل، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنها اعتقلت، اليوم الاثنين، 6 شباب من المدينة وبلدة يطا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مواجهات اندلعت، الاثنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد منع الاحتلال مرور جنازة امرأة فلسطينية عبر مدخل البلدة.

عاجل| تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد منع الاحتلال مرور جنازة لسيدة عبر مدخل البلدة". — شبكة قدس | عاجل (@Qudsn_Brk) October 31, 2022

وتخوض مدينة الخليل منذ أمس إضرابًا عاما تلبية لدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) “إكرامًا لمنفذ عملية مستوطنة كريات 4″، وفق بيان للحركة.

حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم الخليل . غدا اضراب شامل وإغلاق جميع المحلات وجميع السائقين العمومي إكراما لروح الشهيد البطل صاحب عمليه التي حدثت كريات اربع في مدينه الخليل . — غزة الحدث الإخبارية (@AlhdthGhzt) October 29, 2022

ونفذ الشهيد محمد كامل الجعبري عملية “كريات 4” التي قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، وقامت قوات الاحتلال بحملات مداهمة وتفتيش واعتقالات شملت شقيق منفّذ العملية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد، أنه سيتم نشر سريتين من حرس الحدود في منطقة الخليل، وأن الجيش يدرس إرسال تعزيزات إضافية للمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشنّ قوات الاحتلال موازاة مع ذلك حملة هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في الخليل.

#شاهد | قوات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق يعود للمواطن عزام جابر في الخليل. pic.twitter.com/VRP5c95Jpk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 31, 2022

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.