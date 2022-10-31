أكثر انهيارات الجسور دموية خلال 20 عاما.. تعرف إليها (فيديو)

يعد انهيار جسر معلّق في ولاية غوجارات الهندية، الأحد، أحد أكثر هذه الحوادث دموية التي تهزّ البلاد منذ سنوات.

فقد لقي 81 شخصًا على الأقل حتفهم وسقط مئات في نهر عندما انهار جسر للمشاة مكتظ بالزوار الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد في ولاية غوجارات الواقعة في غرب الهند.

وذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية أو حوله عندما انهار.





وفيما يأتي، بعض حوادث انهيار جسور خلال العقدين الماضيين:

2021: 26 قتيلًا في مدينة مكسيكو

في مايو/أيار 2021، انهار جزء مرتفع من مسار في نظام مترو مدينة مكسيكو، مما أدى إلى تحطم قطار ركاب ومقتل 26 شخصًا وإصابة العشرات.

2018: 43 قتيلًا في جنوة

في أغسطس/آب 2018، توفي 43 شخصًا بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية، وانهار جسر موراندي، وهو جزء من طريق سريع رئيس يربط فرنسا وإيطاليا، وسط هطول أمطار غزيرة في أغسطس مما أدى إلى سقوط عشرات المركبات وركابها إلى الهاوية.

2016: 26 قتيلًا في كولكاتا

في 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا (شرقي الهند) إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل، وانتشل رجال الإنقاذ حوالي 100 شخص مصابين بجروح من تحت ألواح أسمنتية ومعدنية ضخمة.

2011: 32 قتيلًا في شمال شرقي الهند

في أكتوبر/تشرين الأول 2011، لقي 32 شخصًا على الأقل مصرعهم عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين (شمال شرقي الهند) على مسافة نحو 30 كيلومترًا من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي نحو 30 شخصًا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش، شمال شرقي البلاد.

2007: قتلى في النيبال والصين

في أغسطس 2007، قضى ما لا يقل عن 64 عاملًا عندما انهار جسر نهري بمقاطعة هونان، وسط الصين، أثناء استكمال بنائه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، قضى 16 شخصًا على الأقل وفُقد 25 في النيبال بعد انهيار جسر مزدحم في غرب البلاد.

عند وقوع الحادث، كان هناك 400 شخص على الجسر يعبرون فوق نهر بهري الواقع على مسافة 380 كيلومترًا غرب العاصمة كاتماندو، وتمكن نحو 100 شخص من السباحة إلى بر الأمان.

2006: باكستان والهند

في أغسطس 2006، لقي 40 شخصًا على الأقل حتفهم في باكستان بعد انهيار جسر في ماردان، على مسافة 50 كيلومترًا من بيشاور في شمال غرب البلاد، بفعل هطول أمطار موسمية غزيرة.

وفي ديسمبر 2006، قضى 34 شخصًا على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عامًا على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد بولاية بيهار، في شرق الهند.

2003: الهند وبوليفيا