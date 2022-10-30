نصر الله: لبنان لم يقدّم ضمانات أمنية لإسرائيل وعلينا تحرير بقية مياهنا الإقليمية (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، أن بلاده لم تقدّم أي ضمانات أمنية لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مشيرًا إلى وجود مساحة 2.5 كليومتر مربع لم يحسمها الاتفاق وعلى لبنان “تحريرها”.

وقال “ظروف إقليمية ودولية ساعدت في هذا الإنجاز، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى سعي واشنطن لتجنب حرب أخرى في المنطقة، وحاجة الغرب إلى النفط والغاز، والأهم عدم جهوزية العدو (إسرائيل) للدخول في حرب”.

وأضاف “لبنان لم يقدّم أي ضمانات أمنية، والعدو الإسرائيلي اعترف بتوازن الردع مع المقاومة (حزب الله)”، لافتًا إلى أن “المفاوضات كادت تصل إلى الحرب قبل أن يتراجع العدو”.

وأوضح نصر الله “هناك مساحة 2.5 كليومتر مربع (من أصل 860) لم يحسمها اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وهذه المساحة من مياهنا الإقليمية محتلة من قِبل العدو، وعلى لبنان العمل على تحريرها”.





والخميس الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل -برعاية الأمم المتحدة- اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وُصف بأنه “تاريخي”، وحظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وخاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية، بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق إن تل أبيب قدّمت ما عدّه تنازلات إلى بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين درءًا للتصعيد.

وأضاف الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين لإذاعة محلية “إسرائيل أبدت مرونة بشأن الحدود البحرية، لأننا لا نريد جيرانًا ليس لديهم ما يخسرونه، لا نريد غزة في لبنان، إسرائيل لا تريد أن يغرق لبنان”، على حد تعبيره.

يُذكر أن حزب الله وإسرائيل كانا قد تبادلا تهديدات بشأن ملف الحدود البحرية وحقول الغاز.