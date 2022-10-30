صحيفة: عملاء روس اخترقوا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت، أن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس اخترقه من يشتبه بأنهم عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى “تفاصيل سرية للغاية” لمفاوضات مع حلفاء دوليين بالإضافة إلى رسائل خاصة تم تبادلها مع صديق تراس المقرب كواسي كوارتينغ، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية.

وأضاف التقرير أنه يُعتقد أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل حول شحنات الأسلحة.

وأحجم متحدث باسم الحكومة البريطانية عن التعليق على “الترتيبات الأمنية الخاصة بالأفراد”.

وقال المتحدث “لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية، يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية”.

وذكرت الصحيفة أن الاختراق اكتُشف خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي تراس رئاسة الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الرسائل المخترقة تضمنت انتقادات من تراس وكوارتينغ لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون “مما أدى لخطر التعرض للابتزاز”.

وتنحت تراس عن المنصب الأسبوع الماضي وخلفها ريشي سوناك.