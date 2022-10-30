تقرير: نزاع قانوني جديد في قضية نجل وزيرة الهجرة المصرية السابقة المتهم بقتل زملائه

كشفت صحيفة (ذا أورانج كاونتي ريجستر) الأمريكية عن نزاع قانوني جديد طرأ على مجريات القضية المتهم فيها نجل الوزيرة المصرية السابقة نبيلة مكرم بقتل اثنين من زملائه في العمل.

وقالت الصحيفة إن والدة إحدى الضحيتين تقدمت بدعوى قضائية جديدة ضد شركة إدارة الثروات التي عمل فيها ابنها، وكان نجل الوزيرة واحدًا من موظفيها.

وتتهم الأم شركة (نيوبورت بيتش) بأن توظيف رامي فهيم المتهم الرئيس في القضية جاء من أجل كسب ود والدته نبيلة مكرم، والتي كانت في ذلك الوقت وزيرة في الحكومة المصرية.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تزعم الدعوى المدنية التي تم تقديمها إلى محكمة مقاطعة (أورانج كاونتي) العليا أن الشركة تغاضت عن أعمال عنف ومضايقات بالإضافة إلى أعمال تتبع وترهيب قام بها فهيم بحق المجني عليه غريفين كومو وزملاء آخرين في العمل، وذلك قبل شهور من وقوع الحادث.

وأشارت إلى حصول نجل الوزيرة المصرية على عنوان الضحية كومو دون حق من سجلات الشركة رغم معاناته من مشكلات نفسية وعقلية، لا سيما وأنه تورط من قبل في حوادث مارس فيها “العنف” ضد زملائه.

#كاليفورنيا دعوى قضائية جديدة لوالدة أحد الضحيتين الذين يتهم بقتلهما ف ابريل الماضي #رامي_فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية السابقة. والدة الضحية تقاضي الشركة التي كان يعمل بها انها وظفت المتهم لتعزيز مصالحها مع والدته بحكم منصب الأخيرة الحكومي. وان الشركة https://t.co/Eu6gOCNchN pic.twitter.com/T0Gv1brxRq — Amira al-Tahawi (@altahawi) October 27, 2022

وأوضحت الدعوى أيضًا أن رامي فهيم تفاوتت درجات عنفه بين الصياح أحيانًا، والشجار مع زملائه وصولًا إلى قلب الطاولة عليهم، دون أن تتخذ الشركة موقفًا حاسمًا بفصله.

وأرجعت الدعوى سبب تغاضي الشركة عن تصرفات فهيم إلى “العلاقة الوثيقة” بين الوزيرة السابقة نبيلة مكرم وبين ليلي بنس رئيسة الشركة والمؤسس المشارك بها.

من جهته، قال المحامي راي باوتشر الذي يمثل والدة كومو لوسائل إعلام محلية، إن فهيم كان معروفًا لدى العاملين في الشركة “بحدة تصرفاته” التي شملت أحيانًا الضرب على الطاولة أو الصراخ على موظفين آخرين، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بالضبط ما الذي دفع فهيم إلى توجيه غضبه نحو كومو؟

وشدد المحامي على أن فهيم تمكن من استخدام سجلات موظفي الشركة حتى يحصل على عنوان منزل غريفين كومو بالتفصيل، بما في ذلك رقم شقته بالضبط.

واتهم باوتشر شركة إدارة الثروات بأنها فضلت صداقتها مع والدة فهيم على سلامة موظفيها، كما اتهم أصحاب المجمع السكني حيث كان يقطن الضحية ببيع المستأجرين “وعد” بتوفير الأمن والأمان وهو ما فشلوا في الوفاء به.

ويواجه نجل الوزيرة اتهامًا بارتكاب جريمة قتل في ظروف خاصة، إذ أقدم على طعن زميله في العمل وزميله في السكن بمدينة آناهايم (مقر إقامته)، وفق بيان صدر في 22 أبريل/نيسان الماضي عن مكتب المدعي العام في مقاطعة (أورانج كاونتي) التابعة لولاية كاليفورنيا.

ووجّه القضاء تهمًا عدة للشاب المصري أبرزها “القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات” رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

وعيّنت نبيلة مكرم (52 عامًا) والدة رامي فهيم وزيرة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر/أيلول 2015، لكن تم استبدالها خلال تعديل وزاري في أغسطس/آب الماضي.