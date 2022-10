بعد 18 عاما.. عودة أقدم معتقلي غوانتانامو إلى أسرته في باكستان

عاد المواطن الباكستاني سيف الله باراتشا (75 عامًا) المعروف بأنه أقدم سجين في المعتقل الأمريكي بخليج غوانتانامو في كوبا، ليجتمع شمله مع أسرته بعد أكثر من 18 عامًا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في تغريدة على تويتر “نحن مسرورون لأن مواطنًا محتجزًا في الخارج اجتمع شمله مع أسرته”.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أكملت جميع جوانب وإجراءات عملية مكثفة لتسهيل إعادة باراتشا إلى بلده.

وأُفرِج عن باراتشا بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العام الماضي، على إطلاق سراحه مع الباكستاني عبد الرباني (55 عامًا) واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان (41 عامًا).

