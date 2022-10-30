بعد 18 عاما.. عودة أقدم معتقلي غوانتانامو إلى أسرته في باكستان

عاد المواطن الباكستاني سيف الله باراتشا (75 عامًا) المعروف بأنه أقدم سجين في المعتقل الأمريكي بخليج غوانتانامو في كوبا، ليجتمع شمله مع أسرته بعد أكثر من 18 عامًا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في تغريدة على تويتر “نحن مسرورون لأن مواطنًا محتجزًا في الخارج اجتمع شمله مع أسرته”.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أكملت جميع جوانب وإجراءات عملية مكثفة لتسهيل إعادة باراتشا إلى بلده.

وأُفرِج عن باراتشا بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العام الماضي، على إطلاق سراحه مع الباكستاني عبد الرباني (55 عامًا) واليمني عثمان عبد الرحيم عثمان (41 عامًا).

🚨BREAKING: Oldest Guantánamo detainee released after almost 20 years detained without charge or trial. This is a huge win but Saifullah Paracha, 75, returns to his family a frail old man, after being taken in the prime of his life. That injustice can never be rectified. 🧵 pic.twitter.com/L4mErhHL7A — Reprieve (@Reprieve) October 29, 2022

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم الإفراج عن سيف الله باراتشا بعدما تبيّن أن اعتقاله “لم يعد ضروريًّا للحماية من تهديد ملحوظ ومستمر (يمس) أمن الولايات المتحدة”.

وشكرت الوزارة لباكستان “عزمها دعم جهود الولايات المتحدة بهدف تقليص عدد المعتقلين بشكل مسؤول، تمهيدًا لإغلاق مركز غوانتانامو نهائيًّا”.

ومن بين السجناء -البالغ عددهم 40 معتقلًا- العديد ممن يُزعم أن لهم دورًا مباشرًا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، وهجمات أخرى لتنظيم القاعدة.

وكان باراتشا -وهو رجل أعمال ثري من مدينة كراتشي الباكستانية- يعيش في الولايات المتحدة ويمتلك عقارات بمدينة نيويورك، بعدما درس هناك وعمل في مجال الاستيراد والتصدير لتزويد كبار تجار التجزئة في أمريكا، واتهمته السلطات الأمريكية بالتواصل مع شخصيات في القاعدة من بينهم أسامة بن لادن وخالد شيخ محمد.

ونفى باراتشا ضلوعه في أعمال إرهابية، قائلًا إنه لم يكن لديه أي فكرة عن أن الرجال الذين كان يتعامل معهم أعضاء في تنظيم القاعدة، ولم تُوفَّر له وسائل قانونية كافية للطعن مثل معظم المعتقلين في غوانتانامو.

كما اعتُقل نجل باراتشا باتهام مشابه، وصدر بحقه حكم بالسجن 30 عامًا، وعاد إلى وطنه العام الماضي بعد إلغاء الاتهام.

Mr. Paracha, who was detained in Guantanamo Bay 🇺🇸 , has been released & reached 🇵🇰 on Saturday. The Foreign Ministry completed an extensive inter-agency process to facilitate repatriation of Mr. Paracha. We are glad that a citizen detained abroad is reunited with his family. https://t.co/VSTOTAbuMP — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) October 29, 2022

وكان السجن العسكري الأمريكي السري يضم -في وقت سابق- مئات من المعتقلين الذين أسَرتهم القوات الأمريكية خلال “الحرب على الإرهاب” التي شنتها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

ولاقى المعسكر إدانة عالمية لاحتجازه عددًا كبيرًا من السجناء دون اتهامات أو محاكمات، وبلغ عدد المعتقلين ذروته عند نحو 800 قبل انخفاضه خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.

وعملت هيئة مراجعة أنشأها أوباما على منع إطلاق سراح سجناء غوانتنامو الذين تعتقد السلطات أنهم سيعاودون ممارسة أنشطة إرهابية بعد الإفراج عنهم، وقررت أن باراتشا ليس تهديدًا مستمرًا للولايات المتحدة.