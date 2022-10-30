شاهد: لحظة دهس جنود إسرائيليين شرقي الضفة وتحييد منفذ العملية

أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان “قاد مهاجم مركبته بسرعة في اتجاه جنود من الجيش كانوا في محطة حافلات مجاورة لتقاطع النبي موسى”.

وأكد البيان أن السائق واصل القيادة في اتجاه جنود آخرين، وأضاف “رد شرطي ومدني كانوا في مكان الحادث بالذخيرة الحية على المهاجم وقاموا بتحييده”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال تأكيده، مقتل السائق.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لسلطة الاحتلال إن مسعفيها عالجوا 5 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة.

من جانبها، ذكرت قناة “كان” الرسمية وقناة (12) الخاصة أن منفّذ عملية الدهس، من سكان بلدة العيزرية القريبة من مكان تنفيذ العملية، ويبلغ من العمر 49 عامًا.

إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب مدينة #أريحا شرقي #الضفة الغربية واستشهاد المنفذ#فلسطين pic.twitter.com/yxH2tCfJQW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2022

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل مستوطن إسرائيلي في هجوم بإطلاق نار داخل مستوطنة “كريات أربع” قرب مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية، نفّذه فلسطيني استشهد بدوره على يد حارس أمني.

وبعد عملية الدهس، هاجم مستوطنون إسرائيليون ممتلكات فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين عزز جيش الاحتلال قواته في المدينة وعلى مداخلها بموازاة إضراب شامل.

وأفاد شهود عيان بأن إضرابًا شاملًا عمّ مدينة الخليل وأغلقت المحال التجارية أبوابها “إكرامًا” لمنفّذ العملية.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال في نقاط عدة بالضفة الغربية، ما أصاب فلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق الجنود قنابل غازية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.