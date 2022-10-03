مستوطنون إسرائيليون ينظمون حفلا موسيقيا وطقوسا احتفالية داخل حرم المسجد الإبراهيمي (فيديو)

أدى مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، طقوسا تلمودية احتفالية داخل حرم المسجد الإبراهيمي بالقدس المحتلة، وأقاموا حفلا موسيقيا داخل أروقته.

واظهر فيديو تداوله ناشطون، قيام أعداد كبيرة من المستوطنين بهذه الطقوس في ساحات الحرم الإبراهيمي.

⭕ حفل موسيقي للمستوطنين الآن داخل المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل pic.twitter.com/ijbGtR21Yu — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) October 2, 2022

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة المداخل المؤدية للمسجد، كما حولت محيطه إلى ثكنة عسكرية وانتشر المئات من جنود وآليات الاحتلال في المكان.

تغطية صحفية: "أعداد كبيرة من المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل". pic.twitter.com/hA69PUURHd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2022

ومنذ 1994 يُقسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وتسمح إسرائيل لليهود بدخول الجزء الخاص بالمسلمين كاملا 10 أيام في السنة، وذلك خلال الأعياد اليهودية.

ويقع المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكنها نحو 400 مستوطن، يحرسهم قرابة 1500 جندي.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم عشراتُ المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين نظموا جولات مشبوهةً وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من جانب المصلين والمرابطين وحراس الأقصى المبارك.

وأعلنت ما تُسمى “جماعات الهيكل” الاستيطانيةَ المتطرفة رصدَها مبالغَ ماليةً مكافأة للمستوطنين الذين سيقتحمون المسجد الأقصى وينفخون بالبوق الأسبوع المقبل.

وتبلغ المكافأةُ المالية المرصودة 500 شيكل لكل مستوطن يتمكن من نفخ البوق في المسجد الأقصى أو يتمكنُ من إدخال القرابين إليه في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمناسبة ما يسمى عيد العُرش.