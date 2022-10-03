مستشار سابق بالبنتاغون: الولايات المتحدة وبريطانيا ربما خططتا لتفجيرات خطي نورد ستريم

قال دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي بإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إن الولايات المتحدة وبريطانيا ربما تكونا وراء تفجيرات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم1 و2، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، الأحد.

ووفقا للوكالة الروسية، قال ماكغريغور في محادثة مع أندرو نابوليتانو – مقدم البث الصوتي على الإنترنت (غدغينغ فريدم) – إنه “يجب النظر في الجهات الحكومية التي لها قدرات على القيام بذلك، وهذا يعني البحرية الملكية البريطانية والبحرية الأمريكية. أعتقد أن ذلك واضح جدا”.

وأشار ماكغريغور إلى منشور صادر عن رادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية بولندا السابق الذي شغل المنصب في الفترة بين عامي 2077 و2014، حيث كتب على صفحته عبر تويتر عن شكره للولايات المتحدة لإعطاب خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

ووصف المستشار السابق بالبنتاغون فكرة أن موسكو هي من تقف وراء الحادث بغير المعقولة، قائلا “الروس لا يفعلون هذا” مضيفا أن تورط ألمانيا في الحادث “أمر مستبعد تماما” أيضا.

والاثنين الماضي، ووقعت تسرّبات للغاز لم يتضح سببها أعقبت انفجارين في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق.

اتهامات بوتين والرد الأمريكي

والجمعة الماضي، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتدبير انفجارات نجم عنها تسرب الغاز في عدة مواقع من خطوط أنابيب تورد ستريم التي تربط بين روسيا وأوربا.

وقال بوتين في خطاب متلفز أثناء حفل أقامه الكرملين لإعلان ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها روسيا “العقوبات غير كافية بالنسبة الى الغربيين، انتقلوا إلى التخريب. أمر لا يصدّق لكنه حقيقة”.

وأضاف “عبر تدبير الانفجارين في خطي أنابيب غاز نورد ستريم الدوليين في قاع بحر البلطيق، بدأوا في الواقع بتدمير البنى التحتية الأوربية المرتبطة بالطاقة”.

وتابع “من الواضح بالنسبة للجميع من المستفيد من ذلك”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.





وبعيد تصريحات بوتين، نقل التلفزيون الروسي العام عن رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قوله “ليس لدينا معلومات مماثلة، ولكن لدينا معلومات مفادها ان (أجهزة غربية) سبق ان قامت بذلك”.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهامات بوتين، متحدثا عن “تضليل فاضح”.

وقال بلينكن “ليس لدي ما أقوله حول هذه المزاعم العبثية للرئيس بوتين لجهة أننا أو شركاءنا الحلفاء مسؤولون في أي حال من الأحوال عن هذا الأمر”.

ولم يكن أي من خطي الأنابيب يضخ الغاز إلى أوربا وقت اكتشاف التسريبات في ظل الخلاف حول الحرب في أوكرانيا، لكن الواقعة من شأنها أن تبدد أي آمال متبقية في أن تتلقى أوربا الغاز عبر (نورد ستريم 1) قبل الشتاء.

وعلى الرغم من أن الخطين لم يكونا قيد التشغيل، فإنهما لا يزالان يحتويان على غاز تحت الضغط.

وخفّضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوربا عبر (نورد ستريم 1) قبل تعليق الإمدادات بالكامل في أغسطس/آب، وألقت باللوم على العقوبات الغربية بالتسبب في صعوبات فنية.

ولم يبدأ خط الأنابيب الجديد (نورد ستريم 2) بعدُ عملياته التجارية، وألغت ألمانيا خطة استخدامه للتزود بالغاز قبل أيام من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي.