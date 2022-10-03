قديروف يتعهد بإرسال 3 من أبنائه للقتال في أوكرانيا والكرملين يرد على دعوته لاستخدام النووي

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الاثنين، أن ثلاثة من أبنائه سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا، بينما رد الكرملين على دعوته إلى استخدام “سلاح نووي منخفض القوة”.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من حق قديروف التعبير عن رأيه، لكن النهج العسكري الروسي ينبغي ألا يكون مدفوعًا بالعواطف.

وقال بيسكوف، في مكالمة مع الصحفيين اليوم الاثنين “هذه لحظة عاطفية جدًّا. ولرؤساء المناطق الحق في التعبير عن وجهات نظرهم”.

وأضاف “لكن حتى في اللحظات الصعبة، يجب أن تبقى العواطف بعيدة عن أي نوع من التقييم. لذلك نحن نفضل التمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية”.

وقال بيسكوف إن أساس أي استخدام للأسلحة النووية منصوص عليه في العقيدة النووية الروسية و”لا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى عندما يتعلق الأمر بذلك”.

وتسمح المبادئ التوجيهية باستخدام الأسلحة النووية، إذا تم استخدامها أو أي سلاح آخر من أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا أو إذا واجهت الدولة الروسية تهديدًا وجوديًّا بسبب أسلحة تقليدية.

وأوضح الكرملين أن الحماية النووية تمتد إلى المناطق الأربع في أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الولايات المتحدة هي التي شكلت “سابقة” باستخدام الأسلحة النووية ضد اليابان في عام 1945.

على صعيد آخر، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي انتقد القيادة العسكرية الروسية بسبب الانتكاسات في المعارك بأوكرانيا، إن ثلاثة من أبنائه سيلتحقون بالقتال هناك.

وذكر قديروف على تطبيق تلغرام أن أبناءه أحمد وإيلي وآدم، الذين تبلغ أعمارهم 16 و15 و14 عامًا بالترتيب، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ “مدة طويلة” لتعلّم كيفية استخدام “مختلف أنواع الأسلحة”.

وأضاف “لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريبًا إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المعارك”.

وكتب قديروف في منشور آخر، الاثنين “لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسية للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يريد السلام فليستعدّ للحرب!”.

ووفقًا لموقعه الإلكتروني الرسمي، فإن لدى الزعيم الشيشاني 14 ولدًا.

واعتاد قديروف إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، ودعا السبت الى استخدام “أسلحة نووية منخفضة القوة” في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في مناطق عدة، واضطرت إلى الانسحاب من بلدة ليمان الاستراتيجية شرقي أوكرانيا.