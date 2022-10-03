صحيفة بريطانية: الملك تشارلز لن يشارك في قمة المناخ بمصر

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الأحد، إن الملك تشارلز الثالث لن يحضر قمة الأمم المتحدة المناخ (كوب 27)، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ بمصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسبب “اعتراض” رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته.

وذكرت الصحيفة أن تشارلز الثالث كان يعتزم إلقاء خطاب خلال القمة، التي تعقد من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن ليز تراس، التي كلفتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية برئاسة الحكومة قبل يومين من وفاتها فقط، اعترضت على مشاركته في القمة خلال لقاء شخصي معه في قصر باكنغهام في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي هذه المعلومات في وقتٍ حسّاس بالنسبة إلى رئيسة الوزراء التي تواجه انتقادات بسبب خططها الاقتصادية التي أثارت اضطرابات في السوق وقد تؤدي إلى تقليص التزامات البلاد بشأن تغير المناخ.

وقالت صنداي تايمز إنه من غير المرجح أن تحضر ليز تراس القمة، التي استضافت بريطانيا النسخة السابقة منها في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وألقى خلالها تشارلز كلمة.

ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية وقصر باكنغهام التعليق على معلومات الصحيفة التي أشارت إلى أن هذه الحادثة “ستؤجج على الأرجح التوتر” بين الملك ورئيسة الحكومة.

لكنها نقلت عن مصدر حكومي تأكيده أن اللقاء بينهما كان “وديًا” و”لم يكن هناك خلاف”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في القصر الملكي، أن القصر طلب مشورة الحكومة بشأن القمة وتم الاتفاق بالإجماع على أنه لن يكون من الصواب أن يحضر تشارلز شخصيا القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكا.

وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك تأكيد على أن تشارلز سيحضر الاجتماع قبل أن يصبح ملكا الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

ويتم التشاور مع الحكومة قبل قيام أفراد العائلة الملكية بزيارات رسمية خارج البلاد.

وقام الملك الجديد بحملات من أجل البيئة وقضايا أخرى عندما كان وليا للعهد، لكنه قال الشهر الماضي إنه لم يعد من الممكن “إعطاء الكثير من وقتي وطاقاتي للجمعيات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة”.