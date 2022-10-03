شبان فلسطينيون يرشقون مركبات مستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة (فيديو)

رشق عدد من الشبان الفلسطينيين في بلدة تقوع (شرق بيت لحم) مركبات مستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابين عند مدخل البلدة الغربي، وأطلقت قنابل الغاز المدمع بكثافة أثناء ملاحقتها الشبان في تقوع.

شبان فلسطينيون يرشقون مركبات المستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة في بلدة #تقوع شرق #بيت_لحم pic.twitter.com/VgcFsnI3Pt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2022

والجمعة، شهدت تقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تشييع جثمان الطفل ريان سليمان (7 سنوات)، الذي توفي إثر سكتة قلبية أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وفي السياق، أصيب جندي إسرائيلي، الأحد، في إطلاق نار قرب مدخل مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية أن جنديًا إسرائيليًا أصيب في ساقه، إثر إطلاق نار قرب مدخل نابلس.

تغطية صحفية: "إصابة مستوطِنة إسرائيلية بجروح بعد رشق الشبّان مركبات المستوطنين بالحجارة في بلدة تقوع ببيت لحم" pic.twitter.com/sMWCCODjcU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2022

وبحسب القناة ذاتها، نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج دون التطرق إلى حالته الصحية أو إذا كانت حياته في خطر.

وتشهد الضفة الغربية توترًا بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل 88 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 6 آلاف و700 منذ بداية العام الجاري حتى 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب الأمم المتحدة.