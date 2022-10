مسيرات في اسكتلندا وويلز تطالب بالاستقلال عن بريطانيا (فيديو)

شهدت العاصمتان الاسكلتندية والويلزية مسيرات حاشدة، أمس السبت، للمطالبة باستقلال البلدين عن بريطانيا، والتحول إلى دول مستقلة ذات سيادة.

وبرزت عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة مختلفة من المقاطع المصوّرة التي توثق مسيرات نُظمت في إدنبرة باسكتلندا بدعوة من مؤسسة “الكل تحت راية واحدة” متصدرة الحراك المطالب بالاستقلال.

ويظهر في مقاطع مصورة في اسكتلندا، مشاركة الآلاف في المسيرة وهم يرفعون اللافتات المطالبة بالاستقلال، وبرزت كذلك الأعلام والموسيقى والأزياء الاسكتلندية الشهيرة.

وفي العاصمة الويلزية كارديف، خرج آلاف المواطنين، أمس السبت، في مسيرة مماثلة، وبرزت فيها الأعلام والأغاني الوطنية فضلًا عن اللافتات والهتافات المطالبة بالاستقلال.

