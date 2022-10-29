مقتل امرأة وإصابة طفلها وزوجها بقصف لمخيم نازحين شمالي حلب (فيديو)

قال مسؤول إغاثة إن امرأة قُتلت وأصيب طفلها وزوجها بجروح، بقصف صاروخي، بعد منتصف ليلة السبت، استهدف مخيم (كويت الرحمة) بريف عفرين شمالي حلب.

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن المخيم شهد حالة ذعر ونزوح لعدد من العائلات بسبب الاستهداف المباشر للمخيم الذي تكرر في الفترة الماضية.

2/1ـ مقتل امرأة وإصابة أحد أطفالها وزوجها بجروح، وتعرض اثنين من أطفالها لصدمة نفسية، إثر قصف صاروخي من مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف مخيم كويت الرحمة بريف #عفرين شمالي #حلب، بعد منتصف الليل، فرقنا أسعفت الإصابات، ونقلت الجثمان إلى المشفى. pic.twitter.com/M1uZAx0qAp — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 29, 2022

كما أصيب شخص بجروح، بقصف مدفعي من قوات النظام السوري استهدف قرية منطف في ريف إدلب الجنوبي، مساء الجمعة.

وقالت فرق الدفاع المدني إنها استجابت لهجوم مزدوج بصواريخ موجهة من قبل قوات النظام، استهدف سيارتين على المدخل الشرقي لمدينة دارة عزة غربي حلب، فأدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح.

وأظهر مقطع فيديو التقطته فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أرضية منزل المصابين وهي ملطخة بالدماء، قبل أن يجري نقلهم إلى المستشفى.

ورصدت الخوذ البيضاء أيضا، تدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم في قرية منطف جنوبي إدلب، جراء القصف المدفعي.

دمار في منازل المدنيين وممتلكاتهم في قرية منطف جنوبي #إدلب، جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف القرية مساء أمس الجمعة 28 تشرين الأول.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/NitOX75cjC — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 29, 2022

وكانت قوات النظام السوري قد استهدفت بالقذائف المدفعية أطراف بلدة البارة وقرية شنان جنوبي إدلب، أول أمس الخميس، لكن لم تسجّل إصابات.

وفي مايو/ أيار 2017 توصلت تركيا وروسيا وإيران إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ورغم ذلك واصل النظام السوري وحلفاؤه استهداف المنطقة.