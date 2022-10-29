مقتل إسرائيلي وإصابة عدد من المستوطنين بإطلاق نار في الخليل (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن، مساء اليوم السبت، بعملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وعقب الإعلان عن العملية، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن إحدى الإصابات خطيرة، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع قرب منزل عضو الكنيست (البرلمان) المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضافت القناة أن الشرطة طلبت إخلاء منزل بن غفير، الذي نشر تغريدة على تويتر قال فيها إنه بخير هو وأفراد أسرته.

وفي العملية نفسها، أصيب عدد من الإسرائيليين، وفق جيش الاحتلال الذي أعلن “تحييد” مُنفذ العملية.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل أحد المستوطنين المصابين في عملية إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع بـ #الخليل#الضفة_الغربية pic.twitter.com/3N8tTDW727 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2022

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية مستوطنة كريات أربع تثبت أن المقاومة “قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية، وأن رصاص المقاومة هو الرد العملي على الاستيطان الذي يتمدد في الضفة الغربية”.

وأضاف بيان حماس أن “المقاومة في الضفة كسرت طوق الاحتواء والتفكيك”، مطالبًا الشعب الفلسطيني بحماية المقاومين ودعمهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك عقدوا اجتماعًا أمنيًّا بعد عملية إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال في بيان “بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في الخليل، أطلق شخص النار بمنطقة كريات أربع، وتم تحييد المُنفذ فورًا على يد ضابط أمن مدني”.

وأضاف البيان “أصيب عدد (لم يحدده) من المدنيين بجروح نتيجة إطلاق النار، وأُرسِل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين بدأت قوات الجيش بتفتيش المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم إضافيين”.

وإيتمار بن غفير عضو كنيست متطرف يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني، ومعروف بتصريحاته العدائية تجاه الفلسطينيين، ويتزعم مقتحمي المسجد الأقصى بشكل منتظم.