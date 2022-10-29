مجلس التعاون الخليجي يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية بشأن استضافة قطر لكأس العالم

أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك في بيان صادر عن نايف الحجرف الأمين العام للمجلس الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وأمس الجمعة، استدعت الخارجية القطرية السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجًا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، تحدثت فيها عن “الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة المونديال”.

ووفق بيان مجلس التعاون “استنكر الحجرف تصريحات فيزر بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022”.

وأكد الحجرف “موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكًا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية”.

وأضاف “دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022 تُعَد مصدر فخر واعتزاز مستحق”.

وأمس الجمعة، أعربت الخارجية القطرية “عن خيبة أمل قطر ورفضها التام” وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية.

وشددت مذكرة الخارجية القطرية على أن “صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، في ظل العلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في المجالات كافة”.

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافة قطر لكأس العالم#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pq4ohxOFLS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 28, 2022

والثلاثاء الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تتعرض لحملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

وتابع “تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل اعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.

سمو الأمير:

منذ أن نلنا شرف استضافة #كأس_العالم تعرضت #قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد #قنا #مجلس_الشورى pic.twitter.com/Iz6wK8PsYE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 25, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو أول مونديال كروي يقام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).