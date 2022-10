روسيا تعلّق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.. ماذا حدث؟

علّقت روسيا مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ على البحر الأسود، اليوم السبت، في أعقاب هجمات على سفن بشبه جزيرة القرم، وهو ما يمثل ضربة لاتفاق أُبرم -قبل نحو ثلاثة أشهر- بهدف تخفيف الضغط العالمي على إمدادات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو علّقت الاتفاق في أعقاب هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على سفن من الأسطول الروسي بالبحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأضافت الوزارة في بيان على تليغرام “مع الأخذ في الاعتبار العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان تأمين ممر الحبوب، يعلّق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.

وسمح الاتفاق -الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا- لملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية المحتجزة في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي بالوصول إلى الأسواق العالمية منذ أغسطس/آب الماضي، مما ساعد على تخفيف ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ترك الدول الأكثر فقرًا تواجه خطر المجاعة.

ومنذ إبحار السفينة الأولى في مطلع أغسطس الماضي، نُقل نحو 9.1 ملايين طن من البضائع عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

ونددت أوكرانيا بما أطلقت عليها “الذريعة الكاذبة” التي لجأت إليها روسيا لتبرير تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، وذلك إشارة إلى الهجوم في القرم، داعية إلى الضغط على موسكو من أجل “الوفاء بالتزاماتها”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر “موسكو تلجأ إلى ذريعة كاذبة من أجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع، وبأن تتعهد من جديد بالوفاء بالتزاماتها”.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022