روسيا تتهم البحرية البريطانية بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم ولندن ترد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أفرادًا من البحرية البريطانية فجّروا خط أنابيب الغاز نورد ستريم الشهر الماضي، في اتهام مباشر لبريطانيا -العضو البارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- بتخريب البنية التحتية الروسية الحيوية، ولم تقدّم الوزارة أي أدلة على اتهامها.

وقالت إن متخصصين بريطانيين من الوحدة نفسها وجّهوا الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة ضد سفن للأسطول الروسي في البحر الأسود بمنطقة القرم، في وقت سابق اليوم، التي أعلنت أن القوات الروسية صدتها إلى حد كبير مع تعرّض كاسحة ألغام روسية لأضرار طفيفة.

وأوضحت الوزارة “وفق المعلومات المتاحة، شارك أفراد من البحرية البريطانية في تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم إرهابي في بحر البلطيق، في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتفجير خطَّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2”.

في المقابل، نددت وزارة الدفاع البريطانية بما وصفتها “مزاعم كاذبة من العيار الثقيل وادعاءات خاطئة على نطاق واسع” تهدف موسكو من خلالها إلى “تحويل الانتباه”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية “من أجل صرف الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير المشروع لأوكرانيا، تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى ترديد مزاعم كاذبة من العيار الثقيل”.

وأضاف “تشير هذه القصة الأخيرة المختلقة إلى (طبيعة) الأحاديث الدائرة داخل الحكومة الروسية أكثر مما تشير إلى (ما يفعله) الغرب”.

