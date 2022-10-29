السيسي يستقبل وفدا من رجال الأعمال القطريين ويشيد بالتطورات الاقتصادية مع الدوحة

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”التطورات الإيجابية” التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر، كما أثنى على زيارته الأخيرة للدوحة التي عدّها “ناجحة بكل المقاييس”.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم السبت، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأكد السيسي خلال اللقاء “حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة”، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر.

وأشار السيسي إلى حرص الدولة على “استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة”، معربًا عن استعداد بلاده لاتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات لاستثمار رجال الأعمال القطريين في جميع المجالات.

كما أكد استعداد حكومة بلاده “للمضي قدمًا في التصورات والأفكار التي يقترحها رجال الأعمال القطريون، والعمل على إنجاحها بما يخدم تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن “تطلّع أعضاء الرابطة لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر”.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، زار السيسي قطر للمرة الأولى منذ توليه منصبه عام 2014، تلبية لدعوة تلقاها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مايو/أيار الماضي.

وآنذاك، قال مجلس وزراء قطر إن زيارة الرئيس المصري للدوحة فتحت أمام البلدين آفاقًا جديدة لتوسيع التعاون وتطويره في مختلف المجالات.

وفي مارس/آذار الماضي، اتفقت قطر ومصر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بإجمالي 5 مليارات دولار.