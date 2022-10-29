البيت الأبيض: بايدن يزور مصر لحضور قمة المناخ

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سيدعو العالم إلى التحرك “في هذا العقد الحاسم”.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيزور بعد ذلك كمبوديا يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ودول الآسيان وقمة شرق آسيا.

وبعدها سيزور بايدن إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قد أول من كشف عن زيارة بايدن لمصر خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيستغل كوب 27 “للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ”.

وقالت جان بيير إن بايدن سيؤكد في كمبوديا التزام الولايات المتحدة الدائم بجنوب شرق آسيا، في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية التعاون بين الولايات المتحدة ودول آسيان لضمان الأمن والازدهار في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيعمل في بالي بإندونيسيا مع شركاء مجموعة العشرين لمواجهة التحديات الرئيسية مثل تغير المناخ والأثر العالمي لحرب بوتين على أوكرانيا بما في ذلك تأثّر الطاقة والأمن الغذائي والقدرة على تحمل التكاليف، ومجموعة من الأولويات الأخرى المهمة للانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستسافر أيضا إلى آسيا وشمال أفريقيا بعد زيارة الرئيس.

ومن المقرر أن تسافر هاريس إلى بانكوك لحضور اجتماع زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) يومي 18و19 نوفمبر/ تشرين الثاني مما يؤكد التزام واشنطن بالتعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وذكر البيت الأبيض أن هاريس ستسافر أيضًا إلى مانيلا للقاء زعماء الحكومة وممثلي المجتمع المدني.