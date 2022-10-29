“توغ”.. أردوغان يفتتح مصنعا لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية (فيديو)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مصنع “توغ” لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح المصنع في منطقة غمليك بولاية بورصة شمال غربي البلاد “يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ مُنتج أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا، ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات”.

وأعلن أن السيارة الكهربائية المحلية “توغ” ستزين شوارع العديد من دول العالم في الفترة القادمة.

وقال أردوغان “سيارة توغ ستزين بمشيئة الله طرق العديد من دول العالم في الفترة القادمة، بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة”.

وأضاف “توغ هو اسم المشروع الذي جعلنا نستمتع جميعًا ببناء هذا الحلم المشترك من أجل مستقبل قوي لبلدنا”.

وتابع “نشهد تحقيق حلم استمر 60 عامًا مع أول سيارة توغ خرجت من الإنتاج المتسلسل”.

وأعرب عن اعتقاده أن سعر سيارة “توغ” سيُعلَن في فبراير/شباط المقبل، بالتوازي مع بدء البيع المسبق.

وأردف أردوغان “طلبات شراء المواطنين لسيارة توغ ستبدأ في فبراير القادم”.

Togg, ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Türkiye’nin yerli ve millî otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ile banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/f3GbtOfRdK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

ولفت إلى أن سيارات توغ ستسير في طرق تركيا نهاية الربع الأول من عام 2023.

وكشف أن مصنع “توغ” سينتج 175 ألف سيارة سنويًّا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.

وذكر أردوغان أن المصنع سيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفًا بشكل غير مباشر.

وأكد أن حكومته تعتزم وضع حجر الأساس لبناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات توغ.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع واحدة من كبرى شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة توغ.

وتقدّم أردوغان بالشكر إلى المساهمين في الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية (TOGG)، وهي مجموعة الأناضول، وبي إم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك.

كما قدّم تهانيه الحارة للفنيين والمهندسين وجميع العمال الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج السيارة المحلية.

وتطرّق أردوغان إلى رؤية “قرن تركيا” التي أعلن ملامحها أمس الجمعة، مؤكدًا أن المصنع والسيارة هما من أولى صور هذه الرؤية.

وأشار إلى أن الجهات المنتجة للسيارة المحلية تطلق عليها اسم “الجهاز الذكي”، وتمنى أن يعود المصنع والأجهزة الذكية المنتَجة بالخير على تركيا وشعبها.

وفي وقت سابق اليوم، تجول أردوغان داخل مصنع “توغ” وزار قسمي الهيكل والتجميع، كما التقط صورة تذكارية مع عمال المصنع.

وفي 18 يوليو/تموز 2020، انطلقت أعمال بناء المصنع، وأواخر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية محلية، واليوم تفتتح المصنع تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ99 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وتحتفل تركيا بـ”عيد الجمهورية” في هذا اليوم من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.