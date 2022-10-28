نقل زوج نانسي بيلوسي للمستشفى بعد تعرضه لـ”اعتداء عنيف” في المنزل (فيديو)

قالت السلطات الأمريكية إن بول بيلوسي زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تعرض لاعتداء خلال اقتحام منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الجمعة، وإنه تم القبض على المشتبه به.

وقال الناطق باسم بيلوسي في بيان “في وقت مبكر من صباح الجمعة، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي واعتدى بعنف على السيد بيلوسي” مضيفًا أن نانسي بيلوسي لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وأضاف الناطق أن بول بيلوسي (82 عامًا) نقل إلى المستشفى حيث يتلقى “رعاية ممتازة”.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب في بيان إن زوجها تعرض “لاعتداء عنيف”.

وقالت شرطة الكونغرس إن رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأمريكي كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم.

وأضافت أن التحقيق ما زال جاريًا في الدافع وراء الهجوم.





وذكرت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، وأن المهاجم استهدف البيت تحديدًا.

ولم تتضح ملابسات الهجوم بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم المنزل، ويأتي الهجوم قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي ستُجرى يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستكون فيها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنها تحركت بعد بلاغ عن اقتحام منزل، وأضافت أنها اقتادت مشتبهًا به إلى الحجز.

وذكرت أسوشيتدبرس نقلًا عن مصدرين متصلين بالتحقيق أن بيلوسي يُعالج من رضوض وورم شديد وإصابات أخرى بعد تعرضه للضرب الشديد على رأسه وجسمه من مهاجم يحمل مطرقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين غان بيير إن الرئيس جو بايدن اتصل ببيلوسي صباح اليوم للتعبير عن دعمه لها.

وبصفتها زعيمة للديمقراطيين في واشنطن تعد بيلوسي من بين من تستهدفهم انتقادات الجمهوريين بكثرة، وتعرض مكتبها للنهب خلال الهجوم الذي وقع في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الذي نفذه مؤيدو الجمهوري دونالد ترمب، الذي كان رئيسًا حينها.

وفي مناخ يشهد استقطابًا سياسيًا، أفاد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتلقيهم تهديدات بالقتل وتعرضهم لمضايقات أخرى.

يذكر أن بول بيلوسي كان قد أدين بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث سيارة في مايو/أيار الماضي، وحكم عليه بالحبس 5 أيام في مقاطعة نابا في كاليفورنيا.