اشتباك بالأيدي خلال جلسة التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي (فيديو)

وقع اشتباك بالأيدي داخل البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت على الحكومة الجديدة بحضور 253 نائبًا.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية فقد حدث شجار بالأيدي بين نواب عن الإطار التنسيقي ورئيس كتلة امتداد علاء الركابي، بعد اعتراضه على البرنامج الحكومي الذي طرحه محمد شياع السوداني، حيث اعتبر الحكومة الجديدة “حكومة محاصصة”.

"اشتباك" بين نواب بالبرلمان العراقي أثناء جلسة التصويت على الحكومة الجديدة#مباشر #العراق pic.twitter.com/lHBvvDO9c8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2022

تهديد بالقتل

وظهر الركابي في تسجيل مصور قال فيه إنه تعرض لاعتداء على أيدي نواب في “الإطار التنسيقي” خلال جلسة البرلمان، الخميس.

وأوضح أنه وزميله النائب فلاح الهلالي تعرضا للضرب، مشيرًا إلى أنهما موجودان -أثناء تصوير الفيديو- داخل “غرفة في البرلمان” حيث يقوم الأمن في المبنى بحمايتهما.

وأكد أنهما تعرضا لتهديدات “بالقتل”، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليهما جاء بعد رفضهما عملية التصويت على الحكومة الجديدة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية فقد أحدث الركابي وزميله “ضجة خلال جلسة منح الثقة”، ووصفا الحكومة الجديدة بأنها “مرفوضة، وهي حكومة محاصصة”.

محاصرة علاء الركابي و فلاح الهلالي

محاصرين الان داخل غرفة في مجلس النواب#دولة_بني_العباس pic.twitter.com/xfWDa7AJjG — ابو هلال (@Ali_AN_3) October 27, 2022

ومساء الخميس، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني، لتشمل 21 وزيرًا، فيما جرى تأجيل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

وحاز برنامج الحكومة الغالبية المطلقة في مجلس النواب (نصف عدد الحاضرين زائد واحد)، وبذلك نالت حكومة السوداني ثقة أعضاء مجلس النواب.

وشكّل السوداني حكومته بتكليف من “الإطار التنسيقي”، الذي تمكن بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل “حكومة أغلبية وطنية” ليقرّر الانسحاب من مجلس النواب في يونيو/تموز الماضي.