قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية بشأن المونديال

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر، ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وكانت الوزيرة قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية.

وطالبت الخارجية القطرية توضيحات بشأن هذه التصريحات، كما أعربت عن “رفض قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم إنصافًا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود”، مؤكدة أن دولة قطر “ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب”.

وأكدت مذكرة الخارجية القطرية أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، في ظل العلاقات “المتميزة” بين قطر وألمانيا في المجالات كافة.

ولفتت المذكرة إلى أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة “أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس”، مشيرة إلى أنها تضمنت جوانب عدة منها إصلاحات لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها.

وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافة قطر لكأس العالم#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pq4ohxOFLS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 28, 2022

بدروه، قال ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إن تصريحات الوزيرة الألمانية “مرفوضة ومستهجنة ومستفزة” للشعب القطري، مشددًا على أنه ليس مقبولًا تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى.

وأشار الأنصاري إلى أن دولة قطر ظلت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، مضيفًا أن الحملة تواصلت واتسعت لتتضمن افتراءات وازدواجية معايير.

"تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بحق استضافة دولة قطر لكأس العالم مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري.

ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى." https://t.co/fdzDH5Or0w — د. ماجد محمد الأنصاري Dr.Majed Al Ansari (@majedalansari) October 28, 2022

والثلاثاء الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده -التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022- تتعرض لحملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

وتابع “تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل اعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.

سمو الأمير:

منذ أن نلنا شرف استضافة #كأس_العالم تعرضت #قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد #قنا #مجلس_الشورى pic.twitter.com/Iz6wK8PsYE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 25, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).