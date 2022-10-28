بعد الملك تشارلز.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن عدم حضور قمة المناخ

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، عدم حضوره قمة المناخ (كوب 27) التي تعقد في مصر الشهر المقبل، لكن وزراء بارزين آخرين سيحضرون بدلًا منه.

وأصبح سوناك رئيسًا للوزراء يوم الاثنين الماضي، وأرجأ إصدار بيان مالي إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ يتطلع إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة واستعادة المصداقية الاقتصادية التي تضررت خلال الفترة القصيرة التي قضتها سلفه ليز تراس في المنصب.

وكان من المتوقع أن تحضر تراس القمة حال استمرارها في المنصب، لكن مكتب سوناك في “داونينغ ستريت” قال الخميس إن رئيس الوزراء الجديد لا يعتزم حضور القمة.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إنه “من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر بسبب التزامات داخلية ملحة أخرى، بما في ذلك الاستعدادات لبيان الخريف”.

وقال المتحدث إن بريطانيا ما زالت “ملتزمة تمامًا بدعم قمة المناخ السابعة والعشرين وقيادة العمل الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية الطبيعة”، بعد أن استضافت القمة السادسة والعشرين في غلاسكو العام الماضي.

وقبل أقل من عام بقليل، كانت بريطانيا تتباهى بالتوصل إلى ميثاق غلاسكو للمناخ الذي تم التوصل إليه في غمرة ظروف محتدمة وبعد شهور من مفاوضات مضنية استمرت حتى الدقائق الأخيرة، وكان الهدف من الميثاق التأكيد على أن العالم ما زالت لديه فرصة لتفادي أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وقال المتحدث “سيكون للمملكة المتحدة تمثيل كامل بوزراء كبار آخرين، وكذلك مسؤول المناخ البريطاني ألوك شارما”، وأضاف “سيعملون على ضمان استمرار البلدان في إحراز تقدم في الالتزامات الرائدة التي تم التعهد بها في القمة السادسة والعشرين في جلاسجو”.

وانتقد حزب العمال المعارض قرار عدم حضور سوناك القمة، ووصفه المتحدث باسم الحزب لسياسة تغير المناخ بأنه “خطأ كبير”.

ولن يحضر أيضًا الملك تشارلز الثالث قمة المناخ بعدما “اعترضت” رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس على مشاركته.

وكان تشارلز الثالث الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية الشهر الماضي والمدافع عن قضايا البيئة يعتزم إلقاء خطاب في قمة المناخ.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى الثلاثاء، إن الدعوة الموجهة للملك تشارلز الثالث لحضور قمة المناخ لا تزال قائمة، وذلك بعد استقالة تراس وتولي سوناك رئاسة الوزراء.