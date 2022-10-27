وزير الدفاع الأمريكي يحذر روسيا من “رد كبير” إذا استخدمت سلاحا نوويا (فيديو)

حذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن روسيا من رد فعل كبير من الأسرة الدولية في حال استخدمت موسكو سلاحًا نوويًا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي الخميس “قدراتنا النووية ستكون هي الركيزة الأساسية للردع الاستراتيجي”، مشيرًا إلى أن “الدور الأساسي للسلاح النووي هو ردع أي عدوان نووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأمريكية قادرة على التصدي لكل أشكال التهديدات، وأنها تعمل على بناء أفضلية مستدامة لتعزيز الأسس التي تقوم عليها الصناعات الدفاعية.

وقال “لم نشهد أي مؤشر يشي بأن بوتين يخطط لاستخدام قنابل قذرة وكذلك أوكرانيا، وفي حال استخدمت روسيا السلاح النووي فسيكون فعلًا غير مسؤول والأسرة الدولية حينها ستنفذ ردًا كبيرًا”.

ووفقًا للوزير الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تدرب القوات الأوكرانية على استخدام منظومات “هوك” للدفاع الجوي، وقال “لدينا القدرة على نشر قوات عسكرية في أوربا على نحو سريع”.

نفي روسي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس إن بلاده لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية، وأكد أن كييف لديها تقنيات تسمح لها بصنع “قنبلة قذرة” وتفجيرها في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الغرب انخرط في “ابتزاز روسيا نوويًا”، ورفض مزاعم أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة في أرض تحت سيطرة روسيا بجنوب أوكرانيا.

كما قال بوتين إن عقيدة روسيا العسكرية عقيدة دفاعية فحسب، رافضًا مزاعم أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لإعادة بدء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرقابة على الأسلحة النووية، ولكن لم يأت رد من واشنطن على مقترحات موسكو بعقد محادثات حيال “الاستقرار الاستراتيجي”.