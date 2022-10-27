أوكرانيون يعرضون متعلقات جنود روس للبيع على الإنترنت (صور)

عرض أوكرانيون متعلقات تعود للجيش الروسي للبيع على موقع “إيباي” للتسوق الإلكتروني.

وتحت عنوان “مخلفات حرب أوكرانيا 2022″، نشر أوكرانيون إعلانات لمخلفات تركها جنود روس شاركوا في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

عرض أوكرانيون مواد مستعملة تعود للجيش الروسي على موقع "eBay" للتجارة الإلكترونية، وبحسب المعلومات المرفقة مع المعروضات فإنها من مخلفات تركها جنود روس شاركوا في الحرب الأوكرانية.#مباشر #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/e2QYvN8OFq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2022

وتضمنت المعروضات سترات واقية ضد الرصاص وبطاقات تعريفية وأوسمة كان يرتديها جنود في الجيش الروسي.

وأدرجت المعروضات على “إيباي” بأسعار مرتفعة، ووصل أدنى سعر في أغلب المعروضات إلى 200 دولار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلًا في سيادتها”.

وتوقع مسؤول أوكراني كبير، الأربعاء، أن تخوض بلاده وروسيا “أشرس المعارك” في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي الذي تسيطر موسكو على جزء منه، وقال إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.