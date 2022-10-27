سياسة

أوكرانيون يعرضون متعلقات جنود روس للبيع على الإنترنت (صور)

صور من المعروضات على موقع "إيباي"
27/10/2022-|آخر تحديث: 27/10/202208:29 PM (مكة المكرمة)

عرض أوكرانيون متعلقات تعود للجيش الروسي للبيع على موقع “إيباي” للتسوق الإلكتروني.

وتحت عنوان “مخلفات حرب أوكرانيا 2022″، نشر أوكرانيون إعلانات لمخلفات تركها جنود روس شاركوا في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وتضمنت المعروضات سترات واقية ضد الرصاص وبطاقات تعريفية وأوسمة كان يرتديها جنود في الجيش الروسي.

وأدرجت المعروضات على “إيباي” بأسعار مرتفعة، ووصل أدنى سعر في أغلب المعروضات إلى 200 دولار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلًا في سيادتها”.

وتوقع مسؤول أوكراني كبير، الأربعاء، أن تخوض بلاده وروسيا “أشرس المعارك” في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي الذي تسيطر موسكو على جزء منه، وقال إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.

المصدر : خدمة سند