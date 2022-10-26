وزير المالية السوداني ينفعل خلال حديث مع أحد التجار: “اسكت يلا” (فيديو)

أثار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خرج عن هدوئه، وانفعل خلال حديث مع أحد التجار خلال مؤتمر صحفي.

وانتشر فيديو للوزير خلال لقاء مع التجار حيث كان يرد على الأسئلة حول المشكلات الاقتصادية، ويناقش ارتفاع الضرائب والقرارات الحكومية.

وبعدما شكا تجار من الخسائر والأضرار التي يتعرضون لها إثر فرض إجراءات اقتصادية جديدة، انفعل إبراهيم وطلب من شخص وجّه له سؤالًا إنهاء الحديث، وقال “اسكت يلا واسمعني”، ليمضي في شرح وجهة نظره.

وقال إن المؤتمر الصحفي عقد للاستماع للآراء المختلفة، وأضاف “ربما تجدون ما لا يرضيكم”.

وانتقد إبراهيم طريقة حديث بعض التجار، وعدّها “غير مهنية”، وأكد ضرورة اختيار الحديث والكلمات المناسبة.

وزير سوداني يفقد أعصابه في لقاء مع التجار: "اسكت يا لا"#السودان pic.twitter.com/mw9b5qJdds — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2022

وهذا الموقف الثاني المثير للجدل للوزير السوداني خلال أيام، حيث واجهت ناشطة في واشنطن إبراهيم أثناء تناوله وجبة الإفطار في بهو فندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأظهر فيديو صوّرته الناشطة السودانية زينة علي بكاميرا هاتفها قبل أيام قيامها من مقعدها متوجهة إلى مائدة الوزير، قائلة “نوجّه للحكومة الانقلابية رسالة”.

وأضافت وهي تقف أمامه “نحن يا جبريل وقفنا معك ومع الشعب السوداني”، وتابعت “الثورة جاءت بدم الشهداء”.

وسألت زينة الوزير إن كان يعرف أسماء الشهداء والمعتقلين ويقدّر ما فعلوه، قبل أن تستطرد “لا تعرفون إلا أنفسكم، أنتم تجلسون على كراسي السلطة بدم الشعب السوداني”.