مصر.. آلاف يشيعون 10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حادث (فيديو)

شيّع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر جثامين 10 من أسرة واحدة إلى مثواهم الأخير، بعدما لقي الضحايا حتفهم بحادث تصادم على طريق المنصورة-جمصة في محافظة الدقهلية.

ووقع ضحية الحادث زوجان وعدد من أبنائهما وأحفادهما. وأصيب 9 آخرون.

آلاف يشيعون 10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم في #حادث سيارة نقل على طريق جمصة المنصورة 📍 المحلة الكبرى – #مصر pic.twitter.com/A8qm7G5kcX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2022

وقال المصابون إنهم كانوا قادمين من محافظة دمياط، وعائدين لمسقط رأسهم بمنطقة المنشية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد، ووجود متوفين ومصابين.

ووقع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام “كوبري” شرنقاش، بين سيارة “ميكروباص” وسيارة نقل مما تسبب في وقوع ضحايا الحادث.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل، حيث قدّم العديد التعازي، وأعربوا عن أسفهم لما جرى في الحادث المروري.

#فاجعه تهز مدينه المحله الكبرى

وفاه 10 أفراد من أسره واحده

إنا لله وإنا اليه راجعون

مصرع 10 أشخاص لقوا مصرعهم من #المحلة الكبرى في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل

أسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص على طريق "جمصة – المنصورة" أمام كوبري شرنقاش أثناء عودتهم من رأس البر

نسألكم الدعاء pic.twitter.com/YL9dnGnzGa — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) October 25, 2022

الحزن يخيم على أهالي مدينة #المحلة_الكبرى أثناء تشييع جنازة جماعية لـ10 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث على طريق "جمصة-المنصورة" pic.twitter.com/DEBtPXUAdN — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 25, 2022

الحزن يخيم على أهالي مدينة المحلة الكبرى أثناء تشييع جنازة جماعية لـ10 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث على طريق "جمصة-المنصورة" pic.twitter.com/BMNPj2otVy — yahia (@yahiaali2022) October 25, 2022

مصر كلها هتنام حزينه انهاردا

على اللي حصل في مدينة المحله الكبرى 💔 — بتاعه الكرتون🐥🎙 (@x___Ghazal___x) October 25, 2022