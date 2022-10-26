سياسة

مصر.. آلاف يشيعون 10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حادث (فيديو)

راح ضحية الحادث 11 شخصا وأصيب 9 (مواقع التواصل)
26/10/2022

شيّع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر جثامين 10 من أسرة واحدة إلى مثواهم الأخير، بعدما لقي الضحايا حتفهم بحادث تصادم على طريق المنصورة-جمصة في محافظة الدقهلية.

ووقع ضحية الحادث زوجان وعدد من أبنائهما وأحفادهما. وأصيب 9 آخرون.

وقال المصابون إنهم كانوا قادمين من محافظة دمياط، وعائدين لمسقط رأسهم بمنطقة المنشية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد، ووجود متوفين ومصابين.

ووقع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام “كوبري” شرنقاش، بين سيارة “ميكروباص” وسيارة نقل مما تسبب في وقوع ضحايا الحادث.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل، حيث قدّم العديد التعازي، وأعربوا عن أسفهم لما جرى في الحادث المروري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية