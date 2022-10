بلينكن يبلغ الرئيس الإسرائيلي قلقه إزاء التصعيد بالضفة الغربية

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قلقه إزاء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء لقاء بلينكن مع هرتسوغ في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مساء أمس الثلاثاء، قبيل لقاء الأخير المقرر اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في إطار زيارة تستمر 3 أيام.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان الأربعاء، إن بلينكن شدد خلال لقائه مع هرتسوغ على مخاوف بلاده إزاء التوترات المتصاعدة وأعمال العنف ووفاة إسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما شدد بلينكن، بحسب البيان، على ضرورة أن تخفف كافة الأطراف التصعيد بشكل عاجل.

وأضاف البيان، أن بلينكن وهرتسوغ جددا تأكيد متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وناقشا المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا وتأثير إيران الخبيث في المنطقة.

وأردف البيان: هنأ الوزير بلينكن الرئيس هرتسوغ على إبرام الاتفاق التاريخي الذي يحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة من الولايات المتحدة مؤخرا.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا فرص توسيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية وتعميقها، بالإضافة إلى استمرار العمل غير المسبوق لمنتدى النقب.

.@SecBlinken met @Isaac_Herzog to convey our commitment to the U.S.-Israel bilateral relationship and Israel’s security. He congratulated President Herzog on the historic maritime agreement with Lebanon and efforts to expand and deepen the Abraham Accords. https://t.co/mrGJ2bdjvS

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 26, 2022