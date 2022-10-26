سياسة

إيران.. مقتل 15 على الأقل في هجوم على ضريح في شيراز (فيديو)

26/10/2022-|آخر تحديث: 26/10/202209:16 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن ما لا يقل عن 15 قتلوا وأصيب 10، اليوم الأربعاء، في هجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز.

وقالت وكالة إعلامية تابعة للسلطة القضائية في إيران إن 3 مسلحين مجهولين دخلوا الضريح مساء اليوم، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

والضريح يدعى شاه جراغ (“ملك النور”)، وهو مرقد أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وكالة إرنا أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت 2 من المسلحين، بينما لا يزال الثالث طليقًا.

من جهتها، أشارت وكالة “فارس” إلى أن امرأة وطفلين ضمن الضحايا، مضيفة أن من ألقي القبض عليهم “ليسوا إيرانيين”.

المصدر : وكالات