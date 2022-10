إيران.. مقتل 15 على الأقل في هجوم على ضريح في شيراز (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن ما لا يقل عن 15 قتلوا وأصيب 10، اليوم الأربعاء، في هجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز.

وقالت وكالة إعلامية تابعة للسلطة القضائية في إيران إن 3 مسلحين مجهولين دخلوا الضريح مساء اليوم، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

والضريح يدعى شاه جراغ (“ملك النور”)، وهو مرقد أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية، بحسب وسائل إعلام محلية.

Gunmen attacked the 2nd holiest site, Shah Cheragh mosque in Shiraz, killing 15+ and injuring dozens.

Iranian state media called it a terrorist attack by "takfiris," a term used to refer to Sunni extremist groups like ISIS.https://t.co/jpc2vEE1cn pic.twitter.com/G3XLNOlanx

