ليز تراس تسلم ملك بريطانيا استقالتها وسوناك يتعهد بحكومة “نزيهة” (فيديو)

سلمت ليز تراس، اليوم الثلاثاء، الملك تشارلز الثالث بقصر باكينغهام في لندن، استقالتها من منصب رئيسة وزراء بريطانيا، في حين قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المكلف إن حكومته “ستتصرف بنزاهة”، محذرًا من “الخيارات الصعبة”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز الثالث كلّف زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بتشكيل حكومة جديدة.

وتوجهت تراس إلى القصر الملكي من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، حيث ألقت كلمتها الأخيرة قبل استقالتها من المنصب رسميًّا، وأعربت عن تمنيّاتها بالنجاح لخليفتها وزير المالية السابق ريشي سوناك.

وقالت من أمام بوابة مقر إقامة رئيس الحكومة “أتمنّى لريشي سوناك كل النجاح الممكن لصالح بلدنا”، وأضافت “أنا مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأننا يجب أن نتحلّى بالجرأة لمواجهة التحدّيات”، وبأنه “يجب دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى”.

ودعت إلى أن تظل المملكة المتحدة قوية، وقالت إن حكومتها تصرفت بشكل حاسم وساعدت الكثير من الأسر على دفع الفواتير والشركات على تجنب الإفلاس.





“سنتصرف بنزاهة”

من ناحيته، قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المكلف إن حكومته “ستتصرف بنزاهة”، محذرًا من “الخيارات الصعبة”.

وأضاف في كلمة من أمام مقر إقامة رئيس الحكومة “قبلت تكليفي من الملك تشارلز الثالث بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا. وسأتخذ قرارات توحد البلاد كما سأقوم بإصلاحات اقتصادية”.

وتابع “ليز تراس لم تكن مخطئة بشأن خطة تحسين النمو”، واستدرك قائلًا “هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت وانتخبت من قبل المحافظين لتصحيح هذه الأخطاء”.

ضغوط للاستقالة

وكانت تراس قد واجهت ضغوطًا للاستقالة، بعدما اضطرت إلى إلغاء خطة خفض الضرائب التي وصفت بأنها كارثية وتسببت في اضطراب الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

واستقالت تراس بعد توليها رئاسة الوزراء في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي بعد 49 يوما فقط من تعيينها.

وأصبح وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، أمس الاثنين، زعيمًا جديدًا لحزب المحافظين ورئيسًا للوزراء في بريطانيا خلفًا للمستقيلة ليز تراس.

وجاء فوز سوناك بالتزكية بعد انسحاب وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بيني موردونت من السباق قبل دقائق من الموعد النهائي للترشح.