تحسبا لمظاهرات 25 أكتوبر.. سلطات السودان تغلق جسور العاصمة وتقطع الإنترنت

أعلنت السلطات السودانية إغلاق جميع الجسور النيلية التي تربط مدن العاصمة الثلاث عدا جسري سوبا والحلفايا، وذلك تزامنًا مع مظاهرات 25 أكتوبر التي دعت إليها القوى المعارضة في ذكرى ما تسميه “الانقلاب”.

كما قطعت السلطات السودانية صباح اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة قبيل انطلاق تلك المظاهرات، في وقت بدأت فيه تجمعات لبعض المحتجين في العاصمة الخرطوم تلبيةً لدعوة من لجان المقاومة.

وقالت السلطات السودانية في تعميم صحفي مساء أمس الاثنين، “إن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، وأمنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب في ممارسة التعبير السلمي الذي كفلة القانون”.

ودعت لجان المقاومة وقوى سياسية أخرى في تجمع قوى الحرية والتغيير إلى الخروج في مظاهرات مليونية، اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر عن السلطة.

وتأتي المظاهرات في الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي وحلّ بموجبها مؤسسات الحكم المدني والحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

Almost one year ago today, the Sudanese military overthrew a civilian-led government and undermined the democratic aspirations of its people. The time is now to end military rule. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 24, 2022

إنهاء الحكم العسكري

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، إن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري في السودان.

وكتب على تويتر “تقريبًا قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية فقوض التطلعات الديمقراطية لشعبه. حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري”.

وفي الشأن السوداني أيضًا، دعت 13 دولة والاتحاد الأوربي والآلية الثلاثية إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتزامن ذلك مع دعوات من لجان المقاومة وقوى سياسية للخروج في مليونية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر عن السلطة.

وفي 25 أكتوبر 2021، فرض البرهان إجراءات منها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة (محافظين) واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية” وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

ويوم الأحد أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم، خلال مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان.