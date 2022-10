تحسبا لمظاهرات 25 أكتوبر.. سلطات السودان تغلق جسور العاصمة وتقطع الإنترنت

أعلنت السلطات السودانية إغلاق جميع الجسور النيلية التي تربط مدن العاصمة الثلاث عدا جسري سوبا والحلفايا، وذلك تزامنًا مع مظاهرات 25 أكتوبر التي دعت إليها القوى المعارضة في ذكرى ما تسميه “الانقلاب”.

كما قطعت السلطات السودانية صباح اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة قبيل انطلاق تلك المظاهرات، في وقت بدأت فيه تجمعات لبعض المحتجين في العاصمة الخرطوم تلبيةً لدعوة من لجان المقاومة.

وقالت السلطات السودانية في تعميم صحفي مساء أمس الاثنين، “إن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، وأمنت على حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب في ممارسة التعبير السلمي الذي كفلة القانون”.

ودعت لجان المقاومة وقوى سياسية أخرى في تجمع قوى الحرية والتغيير إلى الخروج في مظاهرات مليونية، اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر عن السلطة.

وتأتي المظاهرات في الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي وحلّ بموجبها مؤسسات الحكم المدني والحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

Almost one year ago today, the Sudanese military overthrew a civilian-led government and undermined the democratic aspirations of its people. The time is now to end military rule.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 24, 2022