بعد اتهام كييف بالتخطيط لتفجير “قنبلة قذرة”.. روسيا: قواتنا تستعد للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، استعداد قواتها للعمل في ظروف التلوث الإشعاعي، بعدما اتهمت موسكو كييف بالتخطيط لتفجير “قنبلة قذرة”، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

وبعد أسابيع من توتر دولي متصاعد في أعقاب تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدفاع عن “وحدة أراضي” بلاده بالأسلحة النووية، كان هذا أول بيان حقيقي من موسكو عن تغيير في حالة استعداد قواتها.

وقال اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف -قائد قوات الحماية من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا- في إفادة صحفية الاثنين، إن الهدف من مثل هذا الهجوم هو إلصاق ما سيترتب عليه من تلوث إشعاعي بروسيا من خلال اتهامها بتفجير سلاح نووي منخفض القوة.

وأضاف أن أوكرانيا تريد تصوير روسيا على أنها دولة “إرهابية نووية”. وتابع “الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام سلاح دمار شامل في المسرح العسكري الأوكراني، وبهذه الطريقة تشن حملة قوية مناهضة لروسيا في العالم بهدف تقويض الثقة في موسكو”.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات للمرة الأولى، الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرًا إلى “استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة”.

والاثنين، رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا -في بيان مشترك- المزاعم الروسية “الكاذبة”. وجاء في البيان “العالم لن يكون غبيًّا في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد”.

وإثر مشاورات مع وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والبريطاني بين والاس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، مساء الاثنين، على تويتر “الحلفاء في الناتو يرفضون هذا الادعاء. على روسيا ألا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد” النزاع في أوكرانيا.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 24, 2022