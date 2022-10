فجر دامٍ.. 5 شهداء بعملية عسكرية للاحتلال في نابلس استهدفت “عرين الأسود” والإضراب يعم الضفة (فيديو)

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين بينهم أحد أبرز قادة مجموعة “عرين الأسود” وديع الحَوَحْ وأصيب 20 آخرون على الأقل، بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، جراء عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس المُحاصرة منذ أسبوعين شمالي الضفة الغربية، فيما استشهد شاب سادس في رام الله.

والشهداء الستة هم: وديع الحوح (31 عامًا) وحمدي شرف (35 عامًا) وعلي عنتر (26 عامًا) وحمدي قيم (30 عامًا) ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما)، إضافة إلى الشاب قصي التميمي (20 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال على مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله.

وعمّ، اليوم، الإضراب محافظات الضفة تلبية لدعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والقوى الوطنية والإسلامية حدادًا على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال أدت إلى مقتل أحد قادة مجموعة “عرين الأسود” وهو وديع الحَوَحْ، واصفًا هذه العملية بالمعقدة التي تم التخطيط لها أيامًا عديدة.

وعلى مدى 3 ساعات، دارت اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة من نابلس، حيث سمعت أصوات إطلاق النار وانفجارات متعددة. وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) إن قوة مشتركة منهم نفذت عملية مداهمة لشقة استُخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لمجموعة عرين الأسود.

ولليوم الـ14 على التوالي، تعيش نابلس تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال عقب مقتل أحد جنوده من قبل مجموعة عرين الأسود. وظهرت عرين الأسود علنًا في عرض عسكري مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة، وسمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، وعقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تساندها طائرات مسيرة.

وأفاد شهود عيان بانتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، والذين تعمدوا إطلاق النار صوب أفراد قوى الأمن الفلسطيني.

وأكدت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت عددًا من الشبان في حوش العطوط بالبلدة القديمة، وسط إطلاق لصواريخ “الأنيرجا” والرصاص، باتجاههم.

#Nablus 💥🇵🇸💔 #Palestine

The occupation forces storms Nablus city. This Part of heavy clashes between an occupation forces and the resistance fighters in Nablus in the West Bank in Palestine.#عرين_الأسود #نابلس #غزة #فلسطين#FreePalestine #يحدث_الآن pic.twitter.com/255x9k3Fwn

— Islam Essa🇵🇸#Gaza🙋‍♀️👑 (@IslamEssa_Gaza) October 24, 2022